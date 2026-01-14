„Nu m-a căutat nimeni”. Inspecția Judiciară, sesizată acum o lună să facă verificări după documentarul Redcorder, nu a audiat niciun procuror 

Inspecția Judiciară nu a audiat niciun procuror care a vorbit public în documentarul Recorder despre problemele din justiție, scriu jurnaliștii de la Recorder, care acuză că verificările declanșate în urmă cu o lună sunt blocate la vârful Inspecției.

La jumătatea lunii decembrie, după apariția documentarului „Justiție capturată”, Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat Inspecția Judiciară cu privire la activitatea șefului DNA Marius Voineag, acuzat de mai mulți procurori că a blocat anchete penale care vizau dosare de mare corupție. Procurorii din CSM au cerut Inspecției Judiciare „verificări sub toate aspectele semnalate în materialul de presă”.

Potrivit Recorder, un ordin al inspectorului șef adjunct al Inspecției Judiciare a limitat aria verificărilor.

Într-o primă fază, pe 19 decembrie, inspectorul-șef adjunct al instituției, procurorul Robert Fleckhammer, a semnat un ordin prin care a desemnat membrii echipei de inspectori și stabilește un termen pentru prezentarea rezultatului verificărilor: 20 ianuarie 2026. La câteva zile distanță, pe 24 decembrie, inspectorul șef adjunct a emis un al doilea ordin, care schimbă radical traiectoria cercetărilor și cere inspectorilor să se axeze pe chestiuni generale și chiar favorabile lui Marius Voineag, șeful DNA, scriu jurnaliștii de la Recorder.

„Practic, al doilea ordin îl anulează pe primul, iar scopul a fost să se restrângă obiectivele controlului. Secția pentru procurori a cerut să se verifice eventuale imixtiuni ale șefului DNA, iar acum inspecția schimbă sensul verificărilor, respectiv să se verifice în ce modalitate erau comunicate ordonanțele către conducerea DNA”, a explicat un fost inspector judiciar jurnaliștilor de la Recorder.

Procuror: „Nu m-a căutat nimeni de la Inspecția Judiciară”

Procurorii care au apărut în documentarul Justiție capturată au precizat că nu au fost căutați de nimeni de la Inspecția Judiciară, deși sunt dispuși să vorbească.

„Nu m-a căutat nimeni de la Inspecția Judiciară. Eu am să le spun multe probleme generate de destituirea mea pe care nu le puteam dezvălui public, dar care ar trebui să fie subiecte importante pentru analiza inspecției”, a declarat pentru Recorder procurorul militar Liviu Lascu, intervievat în documentarul „Justiție capturată”.

Atât șefa Inspecției Judiciare, Poxana Petcu, cât și adjunctul Robert Fleckhammer au refuzat să ofere detalii despre stadiul verificărilor, invocând confidențialitatea, mai scrie Recorder.

Marți, șefa Inspecției Judiciare a declarat într-un interviu pentru platforma Juridice că acuzațiile magistraților intervievați în materialul Recorder sunt: „victimizări închipuite”, „zgomot făcut de magistrați și foști magistrați care s-au considerat mai presus de lege”, „tânguiri și neîmpliniri ale celor prea slabi pentru activitatea de magistrat”.

Întrebată de jurnaliștii Recorder dacă astfel de declarații ar putea afecta imparțialitatea inspectorilor judiciari, Petcu a infirmat: „În niciun caz. Amestecați lucrurile. Eu în interviu m-am referit la partea dumneavoastră de material care s-a referit la Inspecția Judiciară, partea cealaltă e altceva, alea sunt alte verificări, se fac, urmează să vadă inspectorii ce-i acolo.”