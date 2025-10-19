„Nu mă tem de închisoare”. Nicolas Sarkozy urmează să ajungă în spatele gratiilor, unde plănuiește să scrie o carte

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care va ajunge marți în spatele gratiilor după ce a fost condamnat în dosarul privind finanțarea campaniei din 2007, a declarat că nu se teme să meargă la închisoare, potrivit publicației La Tribune Dimanche, citată de Reuters.

Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru o conspirație criminală prin care a primit ilegal milioane de euro de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidențială de succes din 2007.

Fostul lider francez va intra marți în penitenciarul Sante din Paris.

El a declarat pentru La Tribune Dimanche că și-a făcut deja bagajele și că este calm înainte de a începe să ispășească pedeapsa.

„Nu mă tem de închisoare. Voi ține capul sus, chiar și în fața porților Sante”, a afirmat Nicolas Sarkozy, care susține că nu va cere privilegii speciale.

Fostul președinte al Franței a spus că nu vrea să se plângă și nici să fie compătimit în perioada detenției. Potrivit ziarului, Sarkozy intenționează să își petreacă timpul în închisoare scriind o carte.

Primul fost șef de stat din UE care intră la închisoare

Nicolas Sarkozy, președinte al Franței între 2007 și 2012, este primul lider francez postbelic și totodată primul fost șef de stat din Uniunea Europeană care intră la închisoare.

France 24 a scris că sunt de așteptat măsuri suplimentare de securitate pentru a-i asigura siguranța în penitenciar, precum și că ar putea fi plasat într-o unitate destinată prizonierilor vulnerabili sau celor ținuți în izolare.

În ciuda verdictului, pe care l-a descris drept „scandalos”, Sarkozy neagă că ar fi comis vreo fărădelege. El a contestat decizia din septembrie, iar curtea de apel din Paris are la dispoziție 18 luni pentru judecarea speței.

Odată ce va ajunge în spatele gratiilor, fostul președinte are posibilitatea de a cere curții de apel eliberarea condiționată, dar va rămâne la închisoare dacă instanța nu decide altfel.