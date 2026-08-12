„Nu mai există niciun loc în care să poți scăpa de ei”: Meta, reclamată penal în Germania din cauza ochelarilor săi inteligenți

Un grup german pentru respectarea drepturilor digitale a depus o plângere penală împotriva companiei Meta și a altor companii care vând în Germania ochelarii cu inteligență artificială ai grupului tehnologic, susținând că dispozitivele încalcă legislația privind protecția vieții private, relatează Reuters.

Grupul HateAid a declarat miercuri că lansarea acestor dispozitive, în special a modelului Ray-Ban Meta Wayfarer, încalcă legislația germană privind protecția datelor și a vieții private în mediul digital.

„Nu mai există niciun loc în care să poți scăpa de ochelarii inteligenți. Trebuie să te aștepți ca, în orice moment, să fii filmat și apoi expus pe internet”, a declarat Josephine Ballon, directoarea executivă a HateAid.

Germania este recunoscută drept o țară în care locuitorii pun mare preț la dreptul la viață privată.

În Germania este interzisă comercializarea dispozitivelor ce permit filmarea persoanelor fără ca acestea să își dea seama

Organizația a sesizat unitatea de urmărire penală pentru infracțiuni digitale ZIT, cu sediul la Frankfurt, cu privire la conducerea Meta, divizii ale producătorului de ochelari EssilorLuxottica, inclusiv Ray-Ban, precum și mai mulți vânzători cu amănuntul.

Unul dintre aceștia, Mister Spex, a declarat că nu fusese notificată oficial cu privire la existența unei plângeri și că acordă o importanță foarte mare protejării vieții private. Celelalte companii și ZIT nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

HateAid a declarat că plângerea sa se bazează pe o lege federală privind protecția datelor în mediul digital, care interzice vânzarea dispozitivelor de comunicare concepute pentru a filma persoane fără ca acestea să își dea seama.

Agenția Federală pentru Rețele, autoritatea germană de reglementare a comunicațiilor digitale, a emis la sfârșitul anului 2023 o declarație privind ochelarii inteligenți, afirmând că dispozitivele conectate care permit înregistrări audio sau video realizate în secret sunt interzise.

Ce spune despre produsele Meta agenția care ar trebui să reglementeze vânzarea ochelarilor inteligenți

Agenția a declarat miercuri pentru Reuters că monitorizează îndeaproape piața ochelarilor inteligenți, dar că, deocamdată, nu investighează oficial eventuale încălcări ale legislației.

„Deținerea, importul sau vânzarea ochelarilor inteligenți nu sunt interzise (…) atât timp cât funcția de înregistrare este vizibilă în mod clar, de exemplu prin intermediul unui semnal optic”, a declarat un purtător de cuvânt al agenției.

Postul de televiziune SWR a relatat în iulie că o autoritate regională pentru protecția datelor din Hamburg a inițiat demersuri juridice împotriva utilizării ochelarilor inteligenți.

HateAid a declarat în comunicatul său că a constatat o creștere a cazurilor de violență digitală bazată pe imagini, victimele fiind în principal femei.

„Ochelarii inteligenți permit acum ca o tehnologie de supraveghere deosebit de discretă să fie deghizată sub forma unui obiect de zi cu zi”, a subliniat grupul.