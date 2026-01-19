„Nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace”. Ultima amenințare a lui Trump către europeni a venit printr-o scrisoare

Trump a invocat refuzul acordării Premiului Nobel pentru Pace pentru a-și justifica cererea de a anexa Groenlanda, teritoriul autonom danez, într-o scrisoare trimisă liderilor europeni, potrivit jurnalistului american de la PBS News Nick Schifrin.

În ultima sa amenințare către Europa, președintele SUA Donald Trump spune că refuzul acordării Premiului Nobel pentru Pace a pus capăt obligației sale de a urmări pacea, potrivit PBS News.

Liderul SUA a făcut aceste afirmații într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre, pe care Consiliul Național de Securitate (NSC) a transmis-o și ambasadorilor europeni acreditați la Washington DC, potrivit jurnalistului Nick Schifrin de la PBS.

„Dragă Jonas: Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie PLUS, nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci pot acum să mă gândesc la ceea ce este bun și potrivit pentru Statele Unite ale Americii”, spune Trump în scrisoare.

„Danemarca nu poate proteja acel teritoriu de Rusia sau China și, oricum, de ce ar avea «dreptul de proprietate» asupra lui? Nu există documente scrise, doar că o barcă a acostat acolo cu sute de ani în urmă, dar și noi am avut bărci care au acostat acolo”, mai spune președintele, contestând practic statutul Groenlandei.

„Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa, iar acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite. Lumea nu este sigură dacă nu avem controlul complet și total asupra Groenlandei. Mulțumesc! Președintele DJT”, a încheiat Trump.

Duminică, Trump a scris din nou pe rețelele sociale că Danemarca nu a reușit să facă nimic pentru a elimina „amenințarea rusă” din Groenlanda și a subliniat că „acum este momentul și se va face”, informează Reuters.

„NATO spune Danemarcei, de 20 de ani, că «trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din Groenlanda». Din păcate, Danemarca nu a reușit să facă nimic în acest sens”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social pe care o deține.

UE pregătește un răspuns

Mesajul vine într-un moment de maximă tensiune, în care Trump și-a intensificat revendicările privind Groenlanda. Săptămâna trecută, el a anunțat că va impune taxe vamale de 10% Danemarcei și a altor șapte țări europene care s-au opus activ revendicărilor sale.

El a mai spus că taxa va crește la 25% dacă controlul asupra Groenlandei nu va fi transferat Statelor Unite până în luna iunie.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare și că nu doresc să facă parte din Statele Unite.

Liderii UE urmează să discute opțiunile disponibile pentru a-i răspunde lui Trump în cadrul unui summit de urgență care va avea loc joi la Bruxelles. Una dintre opțiuni este un pachet de taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro aplicate importurilor din SUA, care ar putea intra automat în vigoare pe 6 februarie, după o suspendare de șase luni.

Cealaltă opțiune este „instrumentul anti-coerciție”, care nu a fost utilizat până în prezent și care ar putea limita accesul la licitații publice, investiții sau activități bancare sau restricționa comerțul cu servicii, în care SUA are un excedent față de blocul comunitar, inclusiv în domeniul serviciilor digitale.

Pachetul de taxe pare să beneficieze de un sprijin mai larg ca primă reacție decât măsurile anti-coerciție, unde situația este în prezent „foarte mixtă”, potrivit unei surse din UE.