„Nu-mi pasă deloc ce meserie ai. Legea e lege”. De ce nu a fost lăsat în SUA un reputat arbitru, chemat de FIFA pentru Cupa Mondială

Arbitrul Omar Abdulkadir Artan pe aeroportul din Istanbul după ce nu a fost primit în SUA. Foto: Gokhan Yilmaz / AFP / Profimedia

Administrația Trump a transmis că Statele Unite i-au refuzat arbitrului de fotbal somalez Omar Abdulkadir Artan intrarea în țară pentru Cupa Mondială din cauza legăturilor sale cu „persoane suspectate de apartenență la organizații teroriste”, potrivit Reuters.

Politicile stricte de imigrare ale administrației au constituit un motiv de îngrijorare înaintea Cupei Mondiale, Washingtonul impunând anul trecut o interdicție generală de călătorie pentru cetățenii din 12 țări, inclusiv Somalia.

Artan, arbitru al anului în Africa în 2025, urma să devină primul somalez care să arbitreze la cea mai importantă competiție mondială de fotbal, dar a fost respins de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) în weekend.

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat că Artan nu va mai putea acum să se antreneze sau să arbitreze la turneul care începe săptămâna aceasta în Statele Unite, Mexic și Canada.

Guvernul Somaliei a spus că a încercat fără succes să negocieze cu SUA și FIFA pentru ca Artan să poată intra în țară și că este întristat de ceea ce s-a întâmplat. „Realizările sale internaționale sunt o sursă de onoare și mândrie pentru poporul somalez”, a afirmat Ministerul Sportului într-un comunicat.

„Au fost descoperite informații compromițătoare”

CBP a transmis printr-un comunicat că un cetățean somalez a sosit sâmbătă la Aeroportul Internațional din Miami din Istanbul și a fost considerat inadmisibil din cauza unor probleme legate de verificarea antecedentelor.

Un oficial al administrației a declarat ulterior că oficialii CBP au stabilit că Artan reprezenta o amenințare la adresa securității naționale.

„În urma unei verificări suplimentare efectuate de CBP, au fost descoperite informații compromițătoare, inclusiv legături cu persoane suspectate de apartenență la organizații teroriste”, a spus oficialul pentru jurnaliști, sub condiția anonimatului.

Acest lucru a făcut ca respectivul călător să nu îndeplinească condițiile de admitere în Statele Unite, conform Legii privind imigrația și cetățenia (INA), a adăugat oficialul.

„Nu-mi pasă deloc ce meserie ai. Legea e lege”

„Administrația președintelui Trump nu va permite niciunei amenințări la adresa securității să intre în țara noastră, punct.”

Comisarul CBP, Rodney Scott, a afirmat marți că călătorilor li se refuză în mod regulat intrarea în Statele Unite deoarece nu sunt eligibili pentru intrare sau reprezintă o amenințare.

„Nu-mi pasă deloc ce meserie ai. Legea e lege”, a spus Scott la un eveniment organizat la Washington de Centrul pentru Studii privind Imigrația, care pledează pentru o imigrație redusă.

„Dacă nu îndeplinești condițiile pentru a intra în țară, nu te vom lăsa să intri doar pentru că vrem să arbitrezi un meci”, a adăugat el.