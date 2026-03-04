Ce s-a întâmplat în satul din Cipru după ce o dronă a atacat baza militară britanică. „Nu ne simțim în siguranță”

După ce baza militară Akrotiri a Marii Britanii din Cipru a fost lovită luni de o dronă, locuitorii satului trăiesc acum în incertitudine și teamă. Satul este acum aproape gol, mulți dintre locuitori plecând la rude sau în hoteluri, lăsând satul aproape gol, transmite The Guardian.

„Locuim aici, ne-am obișnuit cu toate exercițiile, cu toate avioanele, dar nu ne-am imaginat niciodată așa ceva”, a mărturisit Giorgos Konstantinos, viceprimarul satului Akrotiri.

„Cine s-ar fi gândit la o dronă care zboară prin cerul nostru, explodează pe cealaltă parte a gardului și ne obligă pe toți să plecăm?”, a mai spus bărbatul.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat luni că baza militară britanică RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă suspectă. Incidentul a provocat „daune minore” și nu au fost raportate victime civile sau militare. Atacul a avut loc la câteva ore după ce Marea Britanie a acceptat să permită SUA să utilizeze bazele militare britanice pentru a ataca baze de rachete iraniene.

Cirpru se află la doar 20 de minute de zbor de Liban, de unde oficialii ciprioți cred că grupul miliției șiite Hezbollah a lansat drona de tip Shahed.

„Toți au plecat. Nu ne simțim în siguranță”

Giorgos Konstantinos a avut de-a face cu vuietul avioanelor, cu venirile și plecările vehiculelor militare și cu jocurile de război. Dar niciodată nu a fost martor la ceva asemănător evenimentelor din ultimele zile.

Într-o clipă, a spus el, pericolele de a trăi lângă o bază britanică, când conflictul făcea ravagii nu foarte departe, au devenit brusc foarte reale.

În primele ore ale zilei de luni, sirenele au început să sune după ce drona de atac unidirecțională fără pilot s-a prăbușit pe pista RAF Akrotiri. După atac, autoritățile au ordonat evacuarea localnicilor.

A doua zi, satul cu vile și căsuțe era aproape pustiu: mașini de poliție parcate în fața bisericii, străzile straniu de goale, școala închisă.

„Comunitatea noastră numără peste 1.000 de oamni, dar astăzi nu au mai rămas mai mult de 30”, a spus Konstantinos.

„Toți au plecat, fie la hoteluri, fie la mănăstirea din apropiere, fie la rude din Limassol. Oamenii nu se simt în siguranță când există atâta incertitudine. Nici măcar britanicii nu pot răspunde la întrebarea pe care și-o pune toată lumea de aici: de ce, când există atât de multe sisteme de apărare aeriană pe baza respectivă, drona nu a fost detectată mai devreme?”, s-a mai întrebat el.

„A fost terifiant”

„Am un loc de muncă în baze, ca mulți dintre noi din Akrotiri”, a spus Michalis Georgiou, în vârstă de 25 de ani, unul dintre puținii localnici care, până marți, se întorseseră în sat.

„Ceea ce s-a întâmplat duminică a fost terifiant. Dormeam, apoi am auzit sirenele, apoi dintr-odată eu și părinții mei ne-am făcut bagajele și am fugit. Nu sunt deloc sigur că voi rămâne. Același lucru s-ar putea întâmpla din nou, nu?”, a mai spus localnicul.

Parte dintr-o întindere aflată în sudul insulei est-mediteraneene, teritoriul controlat de britanici se întinde pe 159 de kilometri pătrați. Un peisaj presărat cu câmpuri aride și antene – cel mai vizibil semn al utilizării facilității ca post de interceptare și stație de spionaj – înconjoară perimetrul împrejmuit cu sârmă ghimpată al bazei.

În depărtare, dincolo de un golf, se află Limassol, orașul de coastă supranumit „Moscova de pe Mediterană” datorită popularității sale în rândul rușilor.

„Suntem o țara mică care trebuie să rămână neutră”, a declarat Tasos Kosteas, care conduce Consiliul Panciprian pentru Pace. „Bazele reprezintă în mod clar un pericol pentru Cipru, deoarece acestea sunt bazele pe care Iranul le vizează”, a adăugat acesta.