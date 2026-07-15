„Nu pare să aibă niciun control asupra situației”. De ce refuză unele nave mecanismul SUA de tranzit ghidat prin Strâmtoarea Ormuz

Companiile de transport maritim evită să utilizeze un sistem de tranzit ghidat de armata americană prin Strâmtoarea Ormuz, după valul de atacuri iraniene asupra navelor care a stârnit îngrijorări legate de siguranță, au declarat șapte surse din industria securității maritime și a transportului maritim, potrivit Reuters.

Timp de decenii, navele au navigat înspre și dinspre Golf folosind un set sigur de culoare prin mijlocul strâmtorii, stabilit de agenția de transport maritim a ONU în 1968, numit Schema de Separare a Traficului.

De când au lansat SUA și Israel războiul împotriva Iranului, în 28 februarie, trupele Teheranului au minat zona, forțând navele să folosească două rute improvizate, aproape de coasta iraniană și de cea omaneză.

În iunie, Reuters a scris că armata SUA a ajutat nave să treacă prin strâmtoare, ca parte a unei operațiuni care a implicat zeci de transferuri secrete de petrol de la o navă la alta pentru a menține fluxul exporturilor de energie din Golf, folosind drone aeriene și acvatice, precum și elicoptere pentru a ghida petrolierele.

Nave atacate de Iran în apele omaneze

Inițiativa asistată de SUA a permis exportul a zeci de milioane de barili de petrol, contribuind la atenuarea impactului asupra prețurilor la energie al celei mai mari întreruperi a aprovizionării cu petrol și gaze din istorie.

Cu toate acestea, transportatorii evaluează ruta de pe partea omaneză a strâmtorii ca fiind din ce în ce mai periculoasă, după un val de atacuri asupra navelor.

Gărzile Revoluționare iraniene au revendicat marți responsabilitatea pentru atacurile asupra a două supertancuri petroliere din Emirate.

Începând din 7 iulie au fost atacate în apele omaneze cinci nave – trei supertankere pentru țiței, un tanc de gaz natural lichefiat și o navă container – care se încadrau în schema americană, conform analizei incidentelor pe baza datelor de la agenția maritimă a ONU.

Nu este clar dacă toate navele navigau sub schema americană, au declarat sursele.

„SUA nu pare să aibă niciun control asupra situației”, a declarat o sursă din domeniul maritim, adăugând că firma lor a ales să nu navigheze prin strâmtoare din cauza preocupărilor legate de siguranța echipajului și a deteriorării situației de securitate.

„Capacitatea continuă a Iranului de a viza navele care navighează pe ruta omaneză înseamnă că este puțin probabil să funcționeze soluția propusă de administrația Trump pentru a menține navele în mișcare”, a afirmat Torbjorn Solvedt, analist principal pentru Orientul Mijlociu la compania de informații despre riscuri Verisk Maplecroft.