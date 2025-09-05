„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități!”. Reprezentanții pacienților cer Guvernului să nu anuleze scutirile de impozit pentru persoanele cu handicap grav

Asociațiile de pacienți cer Guvernului să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. Executivul a adoptat, în ședința din 1 septembrie, un proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor care prevede că, începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele cu dizabilități, cu grad accentuat sau grav, pierd scutirea de impozit pe clădire și pe autoturism.

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune a trimis Guvernului și Parlamentului o scrisoare deschisă intitulată „Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități pentru un buget fragil!”, în care subliniază că „drepturile persoanelor cu dizabilități nu se negociază și nu se taie la rectificarea bugetară. Ele sunt parte din demnitatea noastră ca națiune.”

„Astăzi ne adresăm dumneavoastra nu doar în calitate de organizație care apără drepturile persoanelor cu dizabilități, ci în numele miilor de oameni care trăiesc în România cu o povară zilnică greu de imaginat: durerea, limitările fizice, terapiile costisitoare, lupta continuă pentru demnitate și supraviețuire”, scriu semnatarii scrisorii.

Ei le transmit membrilor Guvernului și parlamentarilor că „proiectul de lege prin care doriți să eliminați scutirile de impozite pentru locuințe, terenuri și mijloace de transport lovește direct în acești oameni. Pentru mulți, aceste facilități nu au fost niciodată ca un bonus, ci singura gură de aer care le-a permis să-și păstreze casa, să aibă un acoperiș sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă.”

„Marginalizare și sărăcie”

Pentru o familie în care un copil are dizabilitate gravă, această măsură „înseamnă să fie nevoită să aleagă între plata impozitului și plata medicamentelor”, susțin reprezentanții pacienților.

„Pentru un adult în scaun rulant, înseamnă riscul de a-și pierde mașina adaptată, cea cu care se ajută să mearga la medic, cumpărături sau alte lucruri necesare”, adaugă ei.

Și Asociația Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare a transmis o scrisoare deschisă în care arată că anularea scutirilor fiscale pentru persoanele cu dizabilități reprezintă „un atac direct la drepturile fundamentale”.

„Persoanele cu imunodeficiențe primare și alte dizabilități trăiesc deja cu cheltuieli uriașe pentru tratamente, terapii și adaptări. Eliminarea acestor scutiri le condamnă la marginalizare și sărăcie”, arată reprezentanții pacienților.

ONG-ul de pacienți consideră că măsura „contravine Constituției României (art. 50), încalcă Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, izolează și vulnerabilizează și mai mult pacienții cu boli rare și aduce câștiguri nesemnificative bugetului, dar pierderi uriașe pentru viețile pacienților și ale familiilor lor”.