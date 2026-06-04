„Nu poți suporta adevărul”: Angajații Microsoft acuză gigantul tech că ascunde sub preș nemulțumirile privind salariile

Cele mai recente sondaje interne ale Microsoft au generat dispute în rândul personalului. Angajații acuză eliminarea unor întrebări cheie despre salarii și conducere din chestionarul principal, potrivit Business Insider.

După ce Microsoft a publicat concluziile celor mai recente sondaje, mai mulți angajați au apelat la un forum intern, consultat de Business Insider, unde au pus la îndoială rezultatele oficiale. Ei suspectează că datele au fost modificate, în special în privința remunerațiilor.

În anii anteriori, o anumită întrebare a servit drept barometru pentru starea de spirit a personalului. Chestionarul verifica dacă angajații consideră că au parte de condiții avantajoase la Microsoft, adică dacă există un echilibru rezonabil între munca depusă și beneficiile primite în schimb.

După răspunsuri slabe și în scădere la această întrebare, Microsoft a anunțat în anii precedenți creșteri salariale semnificative pentru a preveni plecarea angajaților către concurenți, inclusiv Amazon. Ulterior, pe fondul reducerilor masive de personal din industria tech, compania a schimbat abordarea și a înghețat salariile în anul următor majorărilor.

Când Microsoft a publicat recent rezultatele celor mai noi sondaje, întrebarea privind condițiile avantajoase din companie a fost exclusă, conform documentelor consultate de Business Insider.

Acuzații de modificare a sondajelor

Unii angajați au apelat la forumul intern pentru a cere lămuriri.

„Ați putea să ne lămuriți dacă întrebarea a fost sau nu eliminată și de ce?”, a scris un angajat într-un comentariu care a strâns peste 200 de reacții.

„Nu cred că le pasă să primească un răspuns la o întrebare la care știu deja răspunsul”, a comentat un altul, alături de un meme cu celebra replică: „Nu poți suporta adevărul!”.

Alți salariați au semnalat și lipsa unei întrebări referitoare la încrederea în conducerea companiei.

Tot pe forumul intern, o persoană cu funcția de „responsabil cu ascultarea angajaților” a explicat că aceste întrebări se regăsesc în prezent în sondaje diferite, în funcție de structura programelor interne.

Chestionarul privind condițiile avantajoase a fost trimis doar unui subgrup de salariați pentru a acoperi mai multe subiecte fără a mări lungimea sondajului general. Microsoft a confirmat acest răspuns și nu a oferit alte comentarii.

Dezbaterea privind rezultatele sondajului Microsoft reflectă tensiuni mai ample în cadrul companiei. Sub conducerea lui Satya Nadella, gigantul tech investește sume masive în inteligența artificială și centre de date, în timp ce reduce costurile și înăsprește evaluările de performanță. În paralel, compania a făcut concedieri masive pentru a reduce costurile și a crește presiunea pe performanță.

Un alt angajat a numit rezultatele „cu adevărat confuze”, arătând că mii de colegi își exprimă constant îngrijorările pe forumurile publice cu privire la contractele Microsoft cu armata SUA, ICE și armata israeliană, aceste teme etice fiind cele mai votate subiecte de discuție.

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