„Nu putem trăda Cuba. Este exclus”. Mesajul transmis de un înalt oficial rus venit la Havana

Rusia nu va abandona și nu va trăda niciodată Cuba și intenționează să ajute insula comunistă să facă față problemelor energetice legate de embargoul american, a declarat vineri dimineață viceministrul rus al afacerilor externe, după ce s-a dus pentru discuții la Havana, potrivit Reuters.

Serghei Ryabkov, citat de agențiile de presă ruse în cadrul unei conferințe de presă ținută în capitala cubaneză, a mai afirmat că Moscova nu are nicio intenție de a renunța la interesele sale în emisfera vestică, indiferent de ceea ce ar putea spune Statele Unite.

Ryabkov a spus că ajutorul Moscovei pentru Cuba va depăși cantitatea mare de petrol pe care a trimis-o insulei luna trecută.

„Sunt sigur că evenimentele din ultimele săptămâni din relațiile noastre ne vor determina să mergem mai departe pentru a găsi soluții la cele mai dificile probleme… care decurg din blocada ilegală și absolut inacceptabilă a insulei de către SUA”, a declarat Ryabkov, potrivit surselor citate.

„Nu putem trăda Cuba. Este exclus. Nu o putem lăsa singură”, a spus Ryabkov, adăugând că nevoile energetice ale Cubei sunt o prioritate.

„Este prea devreme să spunem care vor fi pașii următori. Dar este clar că nu ne vom limita livrările la încărcătura care se afla la bordul petrolierului Anatoly Kolodkin”, a afirmat el.

Rușii nu vor să renunțe la influența în emisferica vestică

„Rusia nu are intenția de a se retrage din emisfera vestică, indiferent de ce ar putea spune Washingtonul. Ei sunt obsedați de ideea de a alunga Rusia și China din regiune”, a declarat el, potrivit agențiilor de presă.

El a afirmat că atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului „demonstrează clar că folosirea forței, a sancțiunilor și a dictatului politic nu produce rezultatele dorite”.

Petrolierul Anatoly Kolodkin, sub pavilion rusesc și supus sancțiunilor SUA, a sosit în Cuba luna trecută transportând aproximativ 700.000 de barili de petrol rusesc – prima livrare importantă de țiței de când Washingtonul a decis să întrerupă aprovizionarea cu combustibil a insulei.

Statele Unite au declarat că au permis petrolierului să livreze combustibil din motive umanitare.