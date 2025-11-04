„Nu”. Unul din marii acționari ai Tesla a anunțat că nu e de acord cu pachetul de 1.000 de miliarde de dolari pentru Musk

Fondul suveran al Norvegiei, unul dintre cei zece principali acționari ai Tesla, va vota împotriva pachetului financiar de peste 1.000 de miliarde de dolari pe care producătorul american de automobile intenționează să îl acorde fondatorului său, Elon Musk, transmite AFP.

„Deși recunoaștem valoarea considerabilă creată sub conducerea vizionară a domnului Musk, suntem îngrijorați de valoarea totală a remunerației, de diluarea acțiunilor și de lipsa măsurilor de atenuare a riscului asociat unei persoane cheie”, a transmis fondul pe site-ul său marți, cu două zile înainte de adunarea generală a acționarilor Tesla.

Fondul norvegian, care valorează peste 21.000 de miliarde de coroane (1.800 de miliarde de euro), deținea 1,14% din Tesla la 30 iunie 2025.

În cadrul adunării generale de joi de la Austin, Texas, acționarii companiei americane specializate în mașini electrice trebuie să se pronunțe mai ales asupra planului de remunerare propus de consiliul de administrație al grupului.

Acest plan, cu o durată de zece ani, prevede acordarea de acțiuni lui Elon Musk în funcție de o serie de obiective – unele dintre ele foarte ambițioase – care, dacă vor fi atinse, i-ar putea garanta celui mai bogat om din lume până la 12% în plus din capitalul actual.

„Vom continua să căutăm un dialog constructiv cu Tesla pe această temă și pe alte teme”, a precizat fondul norvegian.

Anul trecut, fondul votase deja împotriva unui alt plan de remunerare gigant – aprobat în cele din urmă de acționarii Tesla – al lui Elon Musk. Acesta a fost respins de justiția din Delaware în decembrie, dar Tesla a făcut apel.

Relațiile dintre acesta și Nicolai Tangen, șeful fondului, s-au răcit semnificativ după aceea.