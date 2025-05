Nu vă fie frică! Când vin minerii, neutralitatea înseamnă lașitate

„Nu, mercenarii lui Georgescu, trolii de pe Tik Tok, lumea interlopă care stă cu mâna întinsă la sprijinit suveraniști, golanii de pe Internet sau minerii care ambuschează lumea pe stradă, legionarii, antisemiții nu sunt un public care merită respect, sunt un public fascist”, scrie profesoara și științe politice Alina Mungiu-Pippidi, într-o opinie pe care HotNews o publică astăzi.

Luni, 5 mai 2025, pe când la Kiev, Odesa sau Moscova oameni care nu au de ales au auzit alarme aeriene și s-au ascuns de dronele ucigașe ale dușmanilor în pivnițe și stații de metrou, românii vedeau deja ce înseamnă să ți-o faci cu mâna ta, atunci când ai de ales și alegi prost. Nu-ți mai trebuie dușmani.

Prăbușirea leului și a economiei

Companiile românești cele mai mari, adică cele publice, ale căror acțiuni se tranzacționează pe bursă, au pierdut rapid capital, cum a fost și după victoria din primul tur a lui Călin Georgescu. Au devenit mai sărace, punând în pericol locurile lor de muncă. Leul s-a devalorizat față de euro, sărăcind pe cine este plătit în lei și s-a oprit doar datorită unui efort financiar uriaș al Băncii Naționale, care poate fi făcut doar în limita rezervelor valutare, deci numai vreo trei luni.

A crescut brusc dobânda la credite, deci toți cei care au vreun credit vor plăti rate mai mari datorită unor oameni care au votat duminică. E în creștere dobânda la care se împrumută statul de pe piața financiară ca să plătească pensii, pentru că pensiile și salariile crescute de PSD în anii din urmă mergeau pe datorie, nu au fost niciodată bani destui generați din impozite sau contribuții actuale pentru aceste măriri (reamintesc că zece la sută cotă mai există doar la bulgari, ceilalți sărăcani europeni; țările care au sisteme de sănătate și autostrăzi au impozite progresive și mai mari).

Pensiile or fi rămas la fel, dar statul a plătit mai mult pe ele, din banii noștri, iar luni a fost un moment în care nimeni nu mai voia să împrumute statul, fiindu-i teamă că nu mai e solvabil. Firmele, de care ne-am rugat 30 de ani să vină să bage bani în economia noastră (cele mai performante firme care exportă și ne aduc dolarii din care plătim berile germane și gresia italiană sunt multinaționalele noastre europene, Danone, Renault etc) și persoanele fizice își scot capitalurile din țară.

În plus, intențiile politice anunțate de suveraniști, amestecul politic pe față în justiție, CCR, servicii secrete, partide, riscă să aducă influențe rusești. Da, sunt pentru o reformă a serviciilor secrete, dar sub tutela NATO.

La cotele de pariuri la ora asta scrie negru pe alb că românii stau să se sinucidă cu șanse mari. Cum au făcut englezii, unde votanții cei mai needucați au tras Anglia afară din UE și au sărăcit-o dramatic. Cum au făcut grecii, când ca să pedepsească o clasă politică coruptă au adus la putere pe un revoluționar, Alexis Tsipras, care a aplicat austeritatea chiar el și i-a adus la sapă de lemn. Sau cum face Donald Trump, că fabrica de automobile Ford a anunțat săptămâna asta câte miliarde îi costă tarifele introduse de Trump, cică să-i ajute pe americani, și de unde or să taie slujbe. Că națiunile se pot automutila sau sinucide, ca și oamenii.

Populiștii nu or să vă spună nimic din toate astea. Ei nu dau lecții la popor ca noi, ăia înfierați că suntem elite, pentru că citim doar ziare care au știri verificate, ei dau limbi groase la popor, că omul îl manipulezi mai ușor cu cât e mai ignorant și nesigur de el, ia să îi spui ce grozav e el și face tot ce vrei.

Pe cine pedepsiți, votanți suveraniști?

Scuipați mai departe pe jos (deși scuipați pe podeaua voastră), poporul are totdeauna dreptate, puterea e la voi! Ce dacă îi nenorociți pe pensionarii și muncitorii din țară (că dacă lucrați în Italia sau Spania nu plătiți impozite în România) și faceți un ROMEXIT integral pe seama rudelor, ca să vă răcoriți! Nu doar că nu o să aveți unde vă întoarce, dar alegerile teribiliste, alegerile în care vrei să dai cu piciorul la țară vor lovi mai ales în familiile voastre.

Credeți că altă țară din Europa dă tuturor rezidenților externi dreptul la vot? Italienii din America nu votează în Italia. Credeți că alt guvern mai dă credite pentru cine se întoarce să pornească o afacere?

Care e scuza tuturor celor care tratează alegerile ca o loterie, scriu pe mediile sociale că președintele să dreagă sistemul de sănătate (nu e în atribuțiile lui) și să hrănească tot poporul (ibidem)? Sărăcia, lipsa de cultură (țara cu cei mai puțini cititori de carte din Europa), dezamăgirea și corul de mincinoși și dezinformatori? Slabe scuze: oricine trebuie să își cunoască interesul, și nu e în interesul votanților suveraniști să cadă leul, să crească dobânda la credite, să avem șomeri.

Pe cine pedepsiți, votanți suveraniști? Cei care vă dezinformează, ca Victor Ponta, au conturi în euro, case în străinătate, cetățenii străine. Dar chiar nu știți cine e, prim ministru PSD de două ori, ministru de nenumărate ori. Victor Ponta, la finalul dezbaterii de la TVR | Foto: Daniel Mihailescu / AFP / Profimedia Anca Alexandrescu a fost purtătoarea de cuvânt a PSD, ea e anti-Sistem? Și Sistemul e cine? După Ponta, eu, care sunt profesor universitar în străinătate de 20 de ani și nu am avut niciodată o funcție publică, nici un contract de la statul român și nici măcar un decont. George Simion are salariu și subvenție de la stat. Eu nu am.

Simion e nou și antisistem?

Cum poate primarul Capitalei, Nicușor Dan (nu l-am văzut de când s-a creat USR), ales ca independent și care nu are o majoritate în Consiliul general, e sprijinit doar de bucureștenii care au ieșit la referendum, să fie prezentat ca sistem, și cineva să creadă asta?

Uitați-vă pe România Curată: împreună și separat, Nicușor Dan și cu mine am făcut zeci de procese statului, pentru transparență și contra abuzurilor. Cine face procese statului e Sistem, și cine ia bani de la stat e anti-Sistem? Nu cumva vă iau unii de proști, proști?

Simion e nou și antisistem? Dar cum de a luat la el în partid pe unii care au tras la Revoluție, pe Gigi Becali care a mai avut și partide și a fost și la pușcărie pentru corupție.

George Simion, președintele AUR Foto: Inquam Photos / George Călin

Piperea, Dungaciu, Peiu, experții lui Simion, au fost toți consilieri pe la prim miniștri și președinți PNL și PSD. Va mătrăși Simion vechile partide? Aș: îi va cumpăra la bucată, primar cu primar, deja la PSD se face coadă. Succesul va aduce același sistem, doar ”aurit” nițel.

Și ce fel de suveraniști sunt Ponta și Simion, care îi ling papucul lui Trump, un om care îi tratează pe toți străinii care vin în SUA din țări sărace ca pe niște ”țigani”, de aceea ne-au scos din Visa Waiver. Nu ne-au suspendat așteptând rezultatul alegerilor, ne-au scos, că așa tratează pe toată lumea.

Neutralitatea în fața fascismului e lașitate

Ca să evităm toate acestea, ne trebuie o enormă mobilizare și nu strică să spunem adevărul, există o opțiune de vot care mai mult decât greșită, e catastrofală. Nu, mercenarii lui Georgescu, trolii de pe Tik Tok, lumea interlopă care stă cu mâna întinsă la sprijinit suveraniști, golanii de pe Internet sau minerii care ambuschează lumea pe stradă, legionarii, antisemiții nu sunt un public care merită respect, sunt un public fascist. Și fasciștii au avut destui fraieri care i-au votat – cât s-a mai putut vota.

De asta a spune că ești neutru între fascism și anti fascism, între valorile europene și valorile putiniste nu e obiectivitate, e lașitate. A nu pune toată energia astea 12 zile în a scoate din casă pe toți oamenii raționali și proeuropeni, care vor să rămână măcar în Schengen, e o formă de sinucidere. A-i căuta defecte lui Nicușor Dan e nu doar meschin, ci o pierdere criminală de vreme. Vorbiți cu lumea! Ne trebuie fiecare vot proeuropean, înainte să ajungem ca în Ungaria, unde nu se mai poate da ceasul înapoi! Opțiunea de a da minerilor statul ca să vedem ce mai rămâne după bâtele și bâlbele lor e exclusă.

Astfel încât, dragi artiști, profesori, antreprenori, muncitori, pensionari, chefi, vedete de cinema și de music hall, trupa Taxi și compania, țara are nevoie de voi. Estonia a ajuns pe vârful lumii fiindcă reformiștii lor au câștigat alegerile în 1992 – trupele de rock au ținut concerte pe gratis în toată țara, adunând lumea la vot. Nicușor Dan are nevoie de capitalul tuturor pentru a păstra România europeană pe drumul ei. Fiecare dintre noi trebuie să dea tot ce are. E o iluzie că cine se ascunde în casă nu va fi ajuns de decontul acestui dezastru. De catastrofe naturale nu ai unde te ascunde.