„Nu vrem acest tip de comportament”: Turiștii necivilizați au făcut o populară destinație turistică să ia măsuri

Guvernul Thailandei, țară renumită pentru ospitalitatea sa, a luat notă de nemulțumirea în creștere a localnicilor față de turiștii necivilizați și a promis că va înjumătăți perioada legală de ședere a acestora, chiar și în cazul țărilor pentru care nu cere viză, relatează The Guardian.

Guvernul a anunțat că va reduce durata șederii fără viză pentru vizitatorii din peste 90 de țări de la 60 de zile și o va înlocui, în majoritatea cazurilor, cu o nouă perioadă permisă de până la 30 de zile.

Deși deocamdată nu este clar când vor intra în vigoare noile reguli, schimbările au fost primite favorabil de mulți oameni din Thailanda, sătui de fluxul constant de știri despre turiști care se comportă necivilizat.

Printre relatări se numără unele despre vizitatori care refuză să plătească nota la restaurant, înregistrări virale cu persoane aflate sub influența alcoolului care se iau la bătaie pe străzi și cupluri străine expulzate după ce ar fi întreținut relații sexuale într-un „tuk-tuk” – faimosul vehicul motorizat cu trei roți, folosit pe scară largă ca mijloc de transport urban în multe țări din Asia.

Unii presupun că Thailanda poate fi tratată „ca un loc de joacă”, spune Minnie, care administrează un canal de social media care îi învață pe vizitatori despre limba și cultura thailandeză.

Taxi „tuk tuk” în Bangkok, FOTO: Anthony Wallace / AFP / Profimedia

Indicațiile guvernului Thailandei pentru turiștii străini

Înregistrări video au surprins și comportamente abuzive față de localnici. În unul dintre cazuri, un vizitator străin și-a suflat nasul asupra unui vânzător de mâncare stradală.

Există „o reacție tot mai puternică din partea thailandezilor nemulțumiți, care încep cu adevărat să spună că nu vrem acest tip de comportament”, afirmă Minnie, care a cerut The Guardian să nu îi publice numele de familie.

Nemulțumirea populației locale a fost remarcată și de guvern, care a emis propriile avertismente adresate turiștilor care se comportă necorespunzător.

„Străinii care intră în Thailanda nu pot acționa ca niște persoane influente, nu pot comite fapte ilegale, nu pot intimida cetățenii țării gazdă și nu se pot comporta în moduri care contravin moravurilor, culturii sau tradițiilor Thailandei”, a declarat la începutul acestei luni Arsit Sampantharat, secretar permanent al Ministerului de Interne, în comentarii relatate de publicația locală The Nation.

Turismul aduce un procent important din PIB-ul Thailandei

În pofida acestui limbaj ferm, guvernul încearcă să găsească un echilibru între ordinea publică și economie, care depinde în mare măsură de vizitatorii străini. Sectorul turismului contribuie cu până la 20% la Produsul Intern Brut și susține locuri de muncă în întreaga economie – de la hotelurile și spa-urile de lux ale Thailandei până la vânzătorii de alimente și șoferii de taxi.

Majoritatea turiștilor aflați în tranzit spun că modificările privind imigrația nu le-ar fi afectat planurile de vacanță. Juan Luna vizitează Thailanda împreună cu soțul său și cei doi copii ai lor. Deși se află aici de doar patru zile, el a declarat pentru The Guardian că noile reguli ar oferi în continuare suficient timp pentru a călători prin Thailanda, dacă ar fi dorit să exploreze mai mult.

Totuși, unii plănuiesc să rămână mai mult. Rudolf Guzsaly, un vizitator din Ungaria, spune că sperase să rămână cel puțin șase săptămâni. „Înțeleg [decizia guvernului thailandez], pentru că acum există multe probleme cu turiștii”, spune el, însă nu este convins că schimbările vor elimina comportamentele neadecvate.

„Majoritatea turiștilor vin doar pentru două săptămâni, așa că, dacă vor să creeze probleme, le creează în două săptămâni”, spune Guzsaly.