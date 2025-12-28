Număr crescut de pacienți cu arsuri grave în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România depășește media UE

Numărul pacienților cu arsuri severe a crescut în ultimele zile la nivel național, în contextul sărbătorilor, iar România se situează peste media Uniunii Europene la acest capitol, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul a anunțat, totodată, transferul în siguranță în Belgia al celor doi pacienți răniți grav în explozia de la Onești.

Potrivit ministrului Sănătății, cei doi pacienți cu arsuri severe, care au suferit leziuni pe peste 60% din suprafața corporală în urma exploziei produse la Onești, în județul Bacău, au fost transferați la un spital din Belgia, unde pot beneficia de tratament specializat de înalt nivel.

„Mulțumesc Forțelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situații de Urgență, Serviciului Județean de Ambulanțǎ și tuturor profesioniștilor implicați pentru coordonarea impecabilă a acestui transfer complex, realizat într-un timp critic. Mulțumesc, de asemenea, doamnei Monica Althamer pentru sprijinul acordat și pentru facilitarea accesului pacienților la Spitalul Universitar Charleroi”, a scris Rogobete într-o postare pe Facebook.

În paralel, ministrul Sănătății atrage atenția asupra unui număr crescut de cazuri de arsuri severe înregistrate în ultimele zile, generate de violență, autoagresiune, incendieri intenționate, utilizarea unor instalații improvizate, dar și de electrocuții apărute pe fondul neglijenței.

„Aceste situații pun o presiune majoră asupra sistemului medical și produc suferință profundă pacienților și familiilor acestora”, a precizat Rogobete.

Potrivit ministrului, România se confruntă cu un număr ridicat de pacienți cu arsuri grave, depășind media Uniunii Europene

„România are, din păcate, spre deosebire de multe alte state, un număr foarte mare de pacienți cu arsuri severe, depășind media Uniunii Europene. Această realitate arată cât de necesară este conștientizarea responsabilității individuale și colective”, a subliniat oficialul.

Alexandru Rogobete a mai anunțat că lucrările de construcție la cele două centre pentru mari arși din Timișoara și Târgu Mureș sunt finalizate în proporție de peste 90%, iar din anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în aceste unități, „acasă, în condiții moderne și sigure”.

Ministrul a subliniat însă că prevenția rămâne esențială: „Însă responsabilitatea, prevenția și evitarea acestor situații rămân vitale, pentru ca sistemul să poată face față numărului mare de pacienți și pentru a proteja vieți”.