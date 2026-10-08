Număr record de designeri la Romanian Fashion Week. Irina Schrotter: „Moda are nevoie de circulație între generații. RFW este scena pe care designerii debutează, revin și cresc”

Transparențe, siluete sculpturale, influențe punk și piese reconstruite prin upcycling. Romanian Fashion Week (RFW) a deschis miercuri, 7 octombrie, la București, cele două seri de fashion care încheie RCW X Bucharest 2026.

În fața unui public numeros, designeri emergenți din New Wave și nume consacrate ale modei românești, reunite în Romanian Designers, au prezentat în studiourile TVR colecțiile primăvară–vară 2027. Cu un număr-record de creatori, ediția a adus pe același catwalk generații și estetici diferite și o imagine vie a modei românești actuale, de la colecții construite în jurul identității, memoriei sau sustenabilității până la plăcerea culorii, a spectacolului și a libertății creative.

Pentru Irina Schrotter, fondatoarea Romanian Fashion Week și Romanian Creative Week, întâlnirea dintre generații este una dintre ideile care au definit RFW încă de la prima ediție. „Romanian Fashion Week a început în 1999 din nevoia de a le oferi designerilor români o scenă și a devenit, în timp, o rampă de lansare pentru generații întregi de creatori. Cred că este esențial ca, după mai bine de 25 de ani, să păstrăm această deschidere către tineri și, în același timp, să îi aducem alături de designerii care au crescut odată cu industria și care au construit branduri și cariere inclusiv internaționale. Moda are nevoie de această circulație între generații. New Wave înseamnă descoperire, Romanian Designers înseamnă continuitate, iar împreună spun povestea unei scene care a crescut enorm în ultimele trei decenii. Faptul că această ediție aduce un număr-record de creatori, 28 la număr, este, pentru mine, una dintre cele mai frumoase confirmări ale acestei evoluții”, a declarat Irina Schrotter.

New Wave: identitate, experiment și noi perspective asupra modei

Prima parte a serii le-a aparținut designerilor New Wave, ale căror colecții au explorat relația dintre modă și identitate, de la felul în care ne raportăm la propriul corp până la influența memoriei personale și colective asupra creației vestimentare. Sustenabilitatea s-a regăsit, de asemenea, în preocupările unei generații care folosește moda pentru a-și exprima sensibilitatea, experiențele și perspectiva asupra lumii contemporane.

Pe catwalk-ul Romanian Fashion Week, eveniment susținut de *Ploom, Pepsi, Banca Transilvania, Lancôme, L’Oréal Professionnel și Jidvei, și-au prezentat colecțiile Cristina Alexandru, Mario Birdean, Constantine, Mihnea Covaci, Beghim Genghiz, Erin Gregor, Haus of Creative Rebellion, Lorena Ion, Cristian-Gabriel Mierlă, MKNU, Andrada Negru/NOIR și Victoria Rusu/KIWAKULT.

„Împreună cu Ioana Ciolacu, curatoriez secțiunea New Wave din cadrul Romanian Fashion Week încă din 2021. Pentru edițiile din mai, de la Iași, selecția designerilor se realizează atât prin concurs, cât și prin demersul nostru curatorial. La București, procesul este extins și îl implică și pe Ovidiu Buta, curatorul Romanian Designers, care contribuie la definirea programului. O parte dintre designerii selectați inițial pentru New Wave au fost invitați să prezinte în Romanian Designers, iar programul din octombrie îi reunește și pe unii dintre participanții ediției din mai, alături de câștigătorii apelurilor de proiecte. Selecția finală este rezultatul colaborării noastre și aduce pe podium perspective creative și direcții estetice diverse”, explică Lucian Broscățean.

Romanian Designers: de la geometria formelor la seducția aparențelor

După New Wave, prima seară a Romanian Fashion Week a continuat cu prezentările Bianca Popp, Scapadona și Irina Schrotter, care au deschis programul Romanian Designers, secțiune curatoriată de Ovidiu Buta. Geometria și precizia construcției, fluiditatea siluetelor și jocul dintre transparență, seducție și control au schimbat succesiv atmosfera show-ului.

La Bianca Popp, arhitectura și explorarea relației dintre corp, material și structură au definit o estetică în care geometria, tăieturile neconvenționale și jocul volumelor au fost în prim-planul colecției. Siluetele sculpturale, proporțiile reinterpretate și atenția pentru detaliu au pus în valoare o abordare a modei în care se îmbină experimentul și precizia croitoriei.

Scapadona a explorat fluiditatea ca stare, pornind de la ideea că libertatea de mișcare nu presupune absența structurii. Siluetele puternice au coexistat cu forme subtile, într-o colecție construită în jurul dualităților dintre forță și vulnerabilitate, control și abandon. În centrul acestei propuneri vestimentare s-a aflat capacitatea de adaptare, de a accepta schimbarea fără a pierde ceea ce ne definește.

Cu False Innocence, Irina Schrotter a mizat tocmai pe diferența dintre prima impresie și ceea ce se descoperă dincolo de ea. Albul, transparențele și straturile fragile au construit la început o imagine aproape pură. Apoi au apărut tonurile pielii, suprafețele metalice, nuanțele întunecate și intervențiile neașteptate de culoare, iar inocența a început să capete o cu totul altă semnificație. Colecția s-a jucat cu această ambiguitate până la final. Ceea ce este transparent nu este neapărat sincer. Ceea ce pare delicat nu este obligatoriu vulnerabil. Între expunere și control, fragilitate și forță, False Innocence a păstrat frumusețea primei imagini, dar i-a adăugat exact doza de tensiune care o face unică.

„Este un sezon cu o doză mare de dramatism și cu o libertate pe care moda pare să și-o recupereze. Vedem stiluri foarte diferite puse împreună, culoare, accesorii cu personalitate și o desprindere clară de dominația bejului și a minimalismului ultimilor ani. Pentru Romanian Designers avem și un număr record de participanți, inclusiv nume care aleg pentru prima dată platforma noastră, iar secțiunea se desfășoară anul acesta în două seri”, a declarat Ovidiu Buta.

Romanian Fashion Week, parte a Romanian Creative Week, eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, continuă joi, 8 octombrie, cu Romanian Designers, în studiourile TVR. Make-up-ul show-urilor a fost realizat de echipa Lancôme, coordonată de Alexandru Abagiu, iar hairstylingul a fost asigurat de echipa L’Oréal Professionnel, coordonată de Sorin Stratulat.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național care activează în sectorul industriilor creative. FEPIC s-a înființat în Iași, în 2011, și a organizat peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

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