Numărătoare inversă pentru imperiul Armani. Casa de modă se pregătește să pună în aplicare testamentul regretatului fondator

La un an de la moartea fondatorului Giorgio Armani, casa de modă italiană intră într-o perioadă decisivă, având în vedere planurile pentru o primă vânzare de acțiuni, scrie Reuters.

Armani, care s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani pe 4 septembrie 2025, a stipulat în testamentul său că o primă vânzare a aproximativ 15% din companie ar trebui să aibă loc între 12 și 18 luni de la decesul său, urmată de cedarea unui pachet mai mare de acțiuni sau de o listare la bursă.

Cu toate acestea, directorii din industrie și analiștii avertizează că, la un an distanță, moștenitorii și consilierii regretatului designer trebuie să se concentreze acum pe evoluție, pentru a menține brandul proaspăt și relevant.

„Continuitatea este alegerea potrivită pentru a trece peste primul an. Ea devine, sau ar putea deveni, un risc dacă se transformă în inerție”, a declarat Francesco Fiorese, partener la firma de consultanță Simon Kucher.

Adevărata provocare pentru companie, a spus Fiorese, va fi trecerea de la „un model de succesiune bazat pe moștenirea lui Giorgio Armani la un sistem mai autonom, capabil să ia propriile decizii, păstrând în același timp identitatea mărcii”.

Grupul Armani a refuzat să comenteze, precizează Reuters.

Care va fi noul plan de afaceri

În ultimul an, vânzările Armani au scăzut cu 2,8% la cursuri valutare constante, ajungând la 2,2 miliarde de euro (2,56 miliarde de dolari), iar investitorii au rămas precauți în privința stabilității sectorului de lux, pe fondul prelungirii conflictului cu Iranul și al scăderii cheltuielilor de consum din China.

În timp ce pregătește un nou plan de afaceri, directorul general Giuseppe Marsocci, un veteran al grupului aflat acum la cârma acestuia, a declarat în cadrul unui eveniment din iulie că Armani nu va căuta soluții pe termen scurt, rămânând în același timp fidel viziunii pe termen lung a fondatorului privind un stil esențial și elegant, cu atenție la detalii și la confort.

El a afirmat că Armani se află încă într-o fază de tranziție și caută un nou echilibru, în timp ce familia fondatoare colaborează îndeaproape cu noii membi ai consiliului de administrație, printre care se numără și fostul director general al Gucci, Marco Bizzarri.

Marsocci a indicat o asociere în participațiune pentru dezvoltarea noilor Armani Hotels & Resorts ca un indiciu al viitoarelor mișcări strategice.

„Marea provocare va fi menținerea echilibrului între identitatea care ne definește și evoluția inevitabilă pe care va trebui să o urmăm”, a spus el.

Ce a scris Giorgio Armani în testament

În testamentul său, Armani a menționat grupul francez LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) și deținătorii de licențe EssilorLuxottica și L’Oréal ca potențiali cumpărători – sau un alt grup de lux cu o poziție comparabilă.

Casa de modă, care, potrivit unor surse, colaborează cu Rothschild în calitate de consultant financiar pentru vânzare, dispunea de 500 de milioane de euro în numerar net la sfârșitul anului 2025.

Două persoane apropiate familiarizate cu subiectul au afirmat că nu există nicio presiune pentru finalizarea vânzării, iar termenele stabilite în testamentul lui Armani nu sunt strict obligatorii.

Se preconizează că procesul se va accelera în următoarele săptămâni, dar tranzacția ar putea fi amânată dacă condițiile pieței nu permit o evaluare adecvată, au precizat sursele citate de Reuters.

Bancherii și consultanții care au discutat cu agenția de presă au estimat valoarea grupului la aproximativ 5-7 miliarde de euro.

Ce interes există pentru Armani

Marile companii internaționale L’Oréal, EssilorLuxottica și LVMH sunt interesate să cumpere o parte din acțiunile brandului Armani.

L’Oréal vrea să-și asigure pe termen lung dreptul de a vinde produsele de frumusețe Armani, cum ar fi parfumurile și cosmeticele, până în anul 2050.

Pe de altă parte, EssilorLuxottica, cunoscută pentru ochelari, își dorește o mică parte din acțiuni pentru a-și proteja afacerile pe care le face deja cu brandul.

LVMH, suficient de mare pentru a integra moda, ochelarii și produsele de frumusețe, a analizat o investiție, dar are rețineri legate de cum ar putea prelua controlul total. Totuși, LVMH tinde să controleze brandurile din portofoliul său, iar o ofertă publică inițială (IPO) ar putea complica oferta sa pentru Armani în cazul în care moștenitorii ar decide să listeze compania la bursă, potrivit unei surse cu cunoștințe directe despre acest subiect.