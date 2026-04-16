Numărul 2 din AUR e în război deschis cu Realitatea Plus. Contre în direct cu Anca Alexandrescu

Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR și liderul senatorilor partidului, Petrișor Peiu, acuză Realitatea Plus că nu l-a mai invitat în diferitele sale emisiuni din cauza „ciocnirilor” pe care le-a avut cu PSD.

Primele acuzații făcute de Peiu la adresa Realitatea Plus au fost făcute miercuri seara, în direct la postul TV, în emisiunea Ancăi Alexandrescu. În toamna anului trecut, Anca Alexandrescu a fost chiar candidata AUR pentru Primăria Capitalei.

Petrișor Peiu a reluat acuzația și joi seara, pe contul său de Facebook. În secțiunea unei postări făcute, o persoană i-a reproșat lui Peiu că nu spune „nimic” despre „catastrofala moștenire Ciolacu-Câciu” și l-a întrebat pe liderul AUR dacă este „servitorul PSD”.

„Stimate domn, este publică poziția mea privind mizerabilul mandat al celui mai penibil premier din istorie, Marcel Ciolacu. De altfel, datorită ciocnirilor mele cu PSD am devenit indezirabil la Realitatea TV”, a scris, pe Facebook, Petrișor Peiu.

Anca Alexandrescu: „Vă urez succes la Antena 3”

Petrișor Peiu a spus miercuri seara în direct la Realitatea Plus, într-un dialog cu Anca Alexandrescu, că nu a mai fost chemat la postul TV după ce, a susținut el, a fost critic la adresa PSD.

Redăm mai jos o parte din dialogul de miercuri seara dintre Petrișor Peiu și Anca Alexandrescu:

Petrișor Peiu: Nu mă mai invită niciodată vreo televiziune, considerată de opoziție, de când am criticat PSD-ul la legea bugetului.

Anca Alexandrescu: Haideți, domnule Peiu, la mine puteți veni oricând, știți că aveți ușa deschisă, nici nu se pune…

Petrișor Peiu: Nu am fost invitat în ultimele patru săptămâni.



Anca Alexandrescu: Păi a fost domnul Dungaciu, nu pot să invit…

Petrișor Peiu: Dar cu plăcere onorez orice invitație. Am fost și la Antena 3 în seara asta, m-am simțit foarte bine. Am răspuns cu curaj tuturor atacurilor.



Anca Alexandrescu: V-ați simțit bine la Antena 3?

Petrișor Peiu: Nu văd care e problema. Mă duc cu pieptul înainte oriunde.

Anca Alexandrescu: Am înțeles. Vă urez succes, atunci.

Petrișor Peiu: N-am nimic de ascuns. N-am nimic de spus altceva decât ce spun tot timpul.

Anca Alexandrescu: Atunci ce să spun, vă urez succes la Antena 3, domnule Peiu, dacă asta este concluzia dumneavoastră.

Petrișor Peiu: Păi nu! Mă duc unde sunt invitat. Dar să știți că nu sunt sclavul PSD.

Anca Alexandrescu: Dar să știți că nici eu nu sunt emisiunea AUR.

Publicația de investigații Snoop a dezvăluit anul trecut că pe 12 mai 2025, Realitatea Plus a difuzat mai multe emisiuni, printre care „Culisele Statului Paralel” realizată de Anca Alexandrescu, pentru care televiziunea a primit 1 milion de euro de la AUR, drept publicitate electorală prezidențială. Din acest milion, 450.000 l-a costat pe George Simion o emisiune realizată de Anca Alexandrescu.

Pentru încă două zile, AUR a mai dat încă 500.000 de euro. Partidul lui George Simion a cerut restituirea sumei din buget, dar AEP a refuzat și a trimis o plângere la Parchet, susține site-ul de investigații Snoop. Plângerea arată faptul că AUR a plătit pentru o publicitate pe care nu a primit-o și apoi a solicitat bani publici.