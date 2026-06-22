Numărul 2 în AUR susține că se fac presiuni asupra partidului pentru a vota Guvernul Veștea

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, președinte al Consiliului Național de Conducere al partidului, susține că Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea are șanse minime să treacă de votul Parlamentului și de aceea „singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa” formațiunea din care face parte să susțină formula propusă de fostul prim-vicepreședinte PNL.

„Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului”, a susținut Peiu, într-un mesaj publicat pe Facebook, cu puțin înainte ca Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului să decidă calendarul pentru învestirea noului Executiv.

Senatorul AUR Petrișor Peiu Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Senatorul a mai afirmat că un vot în favoarea cabinetului Veștea ar avea un efect catastrofal.

„Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?”, a mai punctat Peiu.

În scurt timp va începe ședința Birourilor Permanente Reunite (BPR) ale Camerei Deputaților și Senatului, în care va fi decis calendaru privind învesitirea Guvernului.

La ședința de la ora 10, conducerea Parlamentului va vota programul audierilor miniștrilor, care este programat luni, între orele 12 și 15.30, și programul de lucru și ordinea de zi a plenului comun, care este prevăzut să înceapă luni, de la ora 17.00, potrivit surselor HotNews.

Pe ordinea de zi se numără prezentarea programului şi a listei Guvernului de către Adrian Veștea, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru, dezbateri și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului.

Pe ce voturi se bazează Veștea

După refuzul PNL, USR, UDMR și SOS România, premierul desemnat Adrian Veștea sem bazeacă pe voturile de la PSD, 128 la număr pentru care Sorin Grindeanu garantează că nu va lipsi niciunul, cu cei aproximativ 20 de parlamentari PNL care îl susțin, 11 senatori PACE și cu 19 aleși UPR.

Pe grupul minorităților naționale (17 deputați) și pe câțiva dintre cei 20 de parlamentari neafiliați Veștea nu se poate baza în totalitate, pentru că voturile lor nu sunt 100% garantate.

În total ar fi cel mult 215 voturi. Până la minimul de 233 lipsesc 18, care în acest moment pot veni doar de la AUR, în lipsa susținerii din partea celorlalte formațiuni. Sau de la PNL, dacă numărul parlamentarilor care aleg tabără Veștea crește până la votul din Parlament.