Numărul antreprenorilor care spun că vor concedia oameni e în creștere. „Putem să ne revenim dacă măsurile sunt precise și rapide”, spune un fost ministru de Finanțe

Lipsa încrederii face necesar ca procedurile de reducere a cheltuielilor să fie cât mai scurte, iar măsurile guvernamentale de reducere a cheltuielilor să fie finalizae cât mai repede, spune fostul ministru al Finanțelor Tanczos Barna, actual senator.

El a făcut aceste declarații marți, la conferința NewMoney.Talks – „Barometrul antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova”.

Potrivit unui studiu prezentat în cadrul conferinței de către Remus Ștefureac (director general al INSCOP Research), scade cu aproximativ 5% ponderea celor care consideră că situația economiei este mai bună și crește cu aproximativ 6-7% ponderea celor care cred că situația economiei României de astăzi, comparativ cu acum un an, este mult mai proastă.

„În ceea ce privește evaluarea situației financiare a propriei companii, opiniile sunt clar pesimiste, în sensul în care avem o scădere de aproape 10% a celor care cred că situația financiară a firmei va fi mai bună decât anul trecut și, evident, în oglindă, o creștere cu 10% a celor care cred că va fi mai proastă”, a adăugat Ștefureac.

Șeful INSCOP a mai spuscă numărul antreprenorilor care confirmă că vor concedia personal e în creștere, ca și al firmelor care au pus investițiile pe pauză.

În ceea ce privește controalele autorităților statului, ANAF, ANPC, Garda de Mediu, în România avem o creștere puternică a patronilor care se așteaptă ca aceste controale să se întețescă.

Efectul imediat al lipsei de încredere este o reducere a consumului populației, a completat Tanczos Barna, dar și o creștere a inflației. „Să trecem de acest vârf de inflație din septembrie, iar din octombrie în noiembrie va începe o perioadă de reducere a inflației și putem să intrăm pe un trend de revenire la investiții, revenire la încredere”, spune fostul ministru de Finanțe.

Barna a spus că România se confruntă cu o criză bugetară, nu cu una economică. „Un element pozitiv este că 82% din antreprenori confirmă că deficitul bugetar este principala problema. Este o diferență uriașă între o criză economică și una bugetară. România a întins foarte mult coarda în ultimii ani. De aici deficitul bugetar, de aici dobânzile exagerat de mari pe care le plătește astăzi România. Iar din această situație putem să ne revenim dacă măsurile sunt precise, rapide și dacă nu durează foarte mult această perioadă”, conchide fostul ministru.