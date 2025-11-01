Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate

Un lansator de rachete multiple Grad al Grupului de forțe Sever [Nord] al armatei ruse este desfășurat într-o zonă de frontieră din regiunea Kursk. Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în ​​orice altă lună începând cel puțin din 2023, în condițiile în care a atacat rețeaua de energie a țării în operațiuni nocturne, arată o analiză făcută de AFP pe baza datelor ucrainene.

Atacurile rusești, care vizează rețeaua electrică a Ucrainei pentru a patra iarnă consecutivă, au provocat pene masive de curent, afectând zeci de mii de oameni.

Armata rusă a lansat 270 de rachete în octombrie, în creștere cu 46% față de luna precedentă, potrivit unei analize AFP a datelor publicate zilnic de forțele aeriene ucrainene.

Este cel mai mare bilanț lunar de când Kievul a început să publice în mod curent statistici, la începutul anului 2023.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că vrea să semene „haos”, lovind intens rețeaua energetică.

„Sarcina Rusiei este să creeze haos și să aplice presiune psihologică asupra populației prin lovituri asupra instalațiilor energetice și a căilor ferate”, a afirmat liderul ucrainean într-un briefing de presă de luna trecută.

Ca înaintea iernilor anterioare, pe parcursul lunii octombrie au fost instituite întreruperi de curent în fiecare regiune a țării, inclusiv la Kiev, pentru a face față situației.

Anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele mai multor oficiali din armată rusă pentru „crima de război” de a provoca daune excesive civililor prin atacurile care vizează instalațiile din sectorul ucrainean al energiei.

Vineri, coordonatorul umanitar al ONU pentru Ucraina a avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice amenințând să declanșeze o criză majoră în iarnă. „Pe lângă teroarea războiului, sirenele, atacurile, este, de asemenea, din ce în ce mai mult o luptă pentru supraviețuire”, cu acces limitat la bunuri de bază, a explicat Matthias Schmale.

Mii de drone lansate asupra Ucrainei

Tot în octombrie, Rusia a lansat 5.298 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, potrivit acelorași date, în scădere cu aproximativ 6% față de bilanțul din septembrie, însă în continuare aproape de nivelurile record.

Forțele ruse lansează în fiecare zi drone asupra orașelor ucrainene și instalațiilor din sectorul energiei.

Kievul a ripostat cu atacuri asupra depozitelor de petrol și rafinăriilor rusești, încercând să perturbe exporturile de energie ale Moscovei și să declanșeze penurii de combustibil în Rusia.