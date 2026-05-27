Numărul țărilor europene care contribuie la sprijinul militar al Ucrainei s-a înjumătățit

Participarea țărilor la inițiativa condusă de Cehia de achiziționare de muniție pentru Ucraina înregistrează o scădere semnificativă, deoarece numărul statelor care o finanțează s-a redus cu aproape jumătate de la revenirea la putere a prim-ministrului țării, Andrej Babis, în decembrie, scrie presa elenă.

Potrivit președintelui ceh Petr Pavel, doar nouă țări continuă să contribuie financiar la inițiativă, față de 18 anul trecut. Această evoluție ridică îngrijorări cu privire la împărțirea sarcinilor între aliați și la viitorul unui proiect creat de fostul guvern pro-european de la Praga, cu sprijin puternic din partea sa.

Ce a declarat președinția cehă

„Inițiativa funcționează încă, dar noua dificultate este că doar aproximativ nouă state membre contribuie financiar”, a declarat Petr Pavel. După cum a subliniat el, acest program a furnizat până la 50% din totalul muniției de calibru mare primite de Ucraina, ceea ce face dificilă înlocuirea acesteia cu o alternativă.

Din 2024, Praga a coordonat expedierea a peste patru milioane de obuze de artilerie de calibru mare către Kiev, cu scopul de a reaproviziona stocurile epuizate ale Ucrainei și de a continua apărarea acesteia împotriva invaziei rusești.

Președintele ceh a evaluat că viitorul inițiativei ar trebui să facă obiectul discuțiilor la summitul NATO de la Ankara din iulie.

Președinția țării a refuzat să numească țările care s-au retras recent din program. Un oficial militar occidental a declarat că Germania și unele țări scandinave încă participă, dar a adăugat că mai mulți parteneri au considerat paradoxal să finanțeze o inițiativă care nu pare să aibă suficient sprijin din partea guvernului ceh.

Declarațiile prim-ministrului ceh

La rândul său, Andrej Babis a apărat poziția guvernului său, argumentând că prioritatea o reprezintă nevoile cetățenilor cehi. El a declarat că țara se confruntă cu presiuni economice, în principal din cauza costurilor ridicate ale energiei în urma crizei legate de Iran și, prin urmare, fondurile publice disponibile sunt limitate.

„Nu avem bani. Primim finanțare de la alte țări și apoi livrăm muniția”, a spus el.

În timpul campaniei sale electorale de anul trecut, Babis a amenințat chiar că va opri complet inițiativa, invocând lipsa de transparență în gestionarea fondurilor și potențialele beneficii pentru Grupul Cehoslovac, unul dintre cei mai mari producători de muniție din Europa.

Proprietarul și directorul general al companiei, Michal Strnad, a declarat că noul guvern a lăsat inițiativa în suspensie timp de câteva luni din cauza unor probleme juridice care trebuiau clarificate.

În ciuda problemelor, Strnad a spus că este prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la faptul dacă Ucraina va primi în cele din urmă mai puțină muniție în acest an. El a menționat că mai multe țări ar putea achiziționa acum direct de la producători în loc să utilizeze mecanismul ceh.

„Inițiativa nu este moartă. Continuă să funcționeze, dar avansează mai încet”, a concluzionat el.