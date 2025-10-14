Numărul uriaș de soldați pierduți de Rusia în Ucraina în acest an a fost dezvăluit de un raport oficial divulgat

Moscova a făcut progrese constante dar reduse pe câmpul de luptă, folosind o tactică care i-a adus pierderi foarte mari, spun analiștii citați de Politico.

Rusia a pierdut 281.550 de militari în Ucraina în primele opt luni ale acestui an, potrivit unui document care, potrivit serviciilor secrete ucrainene, conține date rusești divulgate.

Lista, publicată pe 6 octombrie, arată un nivel uimitor de pierderi pentru câștiguri minime pe câmpul de luptă, scrie Politico. Potrivit acestor informații, 86.744 de ruși au fost uciși, 33.966 sunt dispăruți, 158.529 au fost răniți și 2.311 au fost capturați.

Publicația independentă rusă Mediazona s-a arătat sceptică cu privire la unele dintre aceste cifre. Împreună cu BBC, Mediazona derulează un proiect de identificare a rușilor uciși în luptă de la începutul războiului și, până în prezent, a numit peste 134.000.

Dificultatea de a identifica soldații dispăruți înseamnă că cifrele celor două instituți media vor fi mai mici decât o estimare generală a victimelor.

Mediazona a observat printre altele că numărul de peste 5.000 de ruși uciși pe linia frontului de-a lungul râului Nipru ar fi prea mare. Armata ucraineană a declarat însă că unele forțe ruse din acea regiune au fost redislocate în estul Ucrainei, unde au avut loc unele dintre cele mai sângeroase lupte de până acum din acest an.

Grupul Frontelligence Insight, care face analize folosind informații publice, a declarat pentru Politico că documentul scurs pare a fi destul de precis și corespunde estimărilor proprii ale grupului.

„Cifrele pe care le aveam la acel moment se aliniază îndeaproape cu cele din document, sugerând că numărul publicat se încadrează în intervalul așteptat”, a afirmat Frontelligence Insight.

Alte grupuri de informații online care studiază războiul sunt de acord.

Rusia nu își salvează răniții

Statisticile evidențiază modul risipitor în care Kremlinul duce războiul și impactul războiului cu drone pe care forțele ucrainene îl duc împotriva rușilor.

„Din cauza lipsei unui sistem normal de evacuare a răniților de pe câmpul de luptă, există doar 1,3 soldați răniți pentru fiecare soldat mort. Acest lucru indică un nivel scăzut de supraviețuire a răniților, care sunt slab pregătiți în medicina tactică și sunt de obicei abandonați fără ajutor după rănire”, se arată în raport.

Acesta a fost întocmit de linia telefonică de informații militare ucrainene numită „Vreau să trăiesc”, destinată trupelor ruse dispuse să se predea, și însoțește datele rusești.

În alte războaie, raportul dintre morți și răniți este mai aproape de 1 la 3, ceea ce subliniază faptul că Rusia nu își salvează soldații.

Pierderile rusești sunt estimate la peste un milion de morți, răniți și dispăruți de când Kremlinul a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, a raportat Statul Major ucrainean. Kievul estimează că Rusia pierde aproximativ 1.000 de soldați pe zi.

În februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat că peste 46.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului și 390.000 au fost răniți.

Cifrele Ucrainei sunt mai mici deoarece aceasta s-a aflat în mare parte în defensivă, în timp ce atacatorii tind să sufere pierderi mai mari. Ucraina a depus, de asemenea, eforturi mai mari pentru a-și salva și trata soldații răniți.

„În ceea ce privește pierderile, pierderile rusești sunt de trei ori mai mari decât ale noastre”, a declarat Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii în august.

Rusia avansează, dar încet

Rusia a reușit anul acesta să avanseze pe mai multe puncte ale liniei frontului, printr-o strategie care a epuizat forțele ucrainene.

„Anul acesta, linia frontului s-a extins cu aproximativ 200 de kilometri. În plus, mai avem 2.400 de kilometri pe care nu se desfășoară operațiuni de luptă, dar trebuie să menținem trupele și acolo”, a declarat generalul Oleksandr Sîrski, comandantul suprem al armatei ucrainene, la sfârșitul lunii septembrie.

„În ceea ce privește situația generală de pe front, aceasta rămâne dificilă. Inamicul continuă să avanseze pe direcțiile principale, în special în direcțiile Pokrovsk și Dobropillia. În alte direcții, situația se caracterizează prin operațiuni de luptă de intensitate redusă. În general, situația este sub controlul nostru”, a spus Sîrski.

Ucraina a admis că recrutarea de forță de luptă reprezintă o problemă.

Rusia se confruntă, de asemenea, cu propriile probleme. Unele regiuni plătesc recruților un bonus de înscriere de până la 2,5 milioane de ruble (26.000 de euro), dar relatările privind rata mortalității și condițiile îngrozitoare ajung în Rusia, ceea ce îngreunează recrutarea.

Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank din Washington, a estimat că Rusia recrutează în medie 31.600 de soldați pe lună, dar suferă în medie 35.193 de victime pe lună.

„Forțele ruse par capabile și dispuse să suporte aceste rate de victime, în ciuda progreselor tactice limitate”, a concluzionat ISW.