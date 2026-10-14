Numele-surpriză luat în calcul pentru funcția de vicepremier în Guvernul Luca Niculescu

Un fost candidat la funcția de prim-ministru ar putea fi vicepremier în Guvernul condus de Luca Niculescu.

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Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru HotNews că europarlamentarul Eugen Tomac este luat în calcul pentru o asemenea poziție.

„Încă se discută”, au spus sursele citate.

Europarlamentarul Eugen Tomac este lider PMP și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. El a fost prima opțiune de premier a președintelui după căderea Guvernului Bolojan. El și-a depus mandatul primit după ce nu a reușit să adune o majoritate în Parlament.

Tomac, un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea PMP, este în prezent la al doilea mandat de membru al Parlamentului European, din care face parte din iulie 2019. În legislativul european, el este în grupul politic Renew Europe, alături de Dan Barna şi Vlad Voiculescu (USR).

În octombrie 2025, președintele Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

Absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, Eugen Tomac are o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani, conform descrierii de pe site-ul Administrației Prezidențiale.