Nuntă în familia regală britanică. S-a căsătorit nepotul regelui

Regele Charles şi membri de rang înalt ai familiei regale britanice s-au reunit sâmbătă într-o localitate din sud-vestul Angliei pentru a celebra căsătoria fiului prinţesei Anne, Peter Phillips, cu asistenta medicală Harriet Sperling.

Prinţesa Anne a fost însoţită de soţul ei, Timothy Laurence, la ceremonia privată desfăşurată la All Saints Church din Kemble, în apropiere de Cirencester, de fratele ei Charles şi de regina Camilla, precum şi de alţi membri ai familiei regale printre care şi moştenitorul tronului britanic, prinţul de Wales, William, alături de soţia lui, Catherine, relatează presa britanică, potrivit Reuters și Agerpres.

Prinţesele Eugenie şi Beatrice, fiicele fratelui lui Charles căzut în dizgraţie Andrew Mountbatten-Windsor, au asistat de asemenea la ceremonie.

Regele Charles și regina Camilla sosesc la nunta lui Peter Phillips. Credit foto: – / INSTAR Images / Profimedia

Phillips, nepotul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a, este cel de-al 19-lea în ordinea succesiunii la tronul britanic.

El este manager în domeniul sportului şi nu îndeplineşte îndatoriri regale oficiale. Sperling este asistentă medicală pediatrică.

Prima căsătorie a lui Phillips – cu Autumn Kelly – s-a încheiat printr-un divorţ în 2021.