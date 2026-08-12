Nvidia a bătut palma cu giganții de pe Wall Street, dar celebrul investitor care a prezis marea criză din 2008 spulberă speranțele pentru viitorul AI

Compania Nvidia a anunțat luni că a încheiat un parteneriat cu șase instituții financiare importante pentru a lansa platforme de finanțare, care vizează atragerea a peste 500 de miliarde de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială, scrie Reuters. Mișcarea însă nu este văzută cu ochi buni de legendarul investitor Michael Burry.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat pe X că firma are opțiunea de a oferi o garanție de până la 125 de miliarde de dolari, sau 25% din potențialele tranzacții.

Această mișcare evidențiază modul în care cererea tot mai mare pentru capacitatea de calcul a inteligenței artificiale atrage investitori, pe măsură ce guvernele, companiile și startup-urile se întrec în a construi centre de date care să suporte sarcini de lucru bazate pe inteligență artificială.

Cheltuielile pentru IA nu vor încetini, au semnalat companiile mari din domeniul tehnologiei, în timp ce suma combinată ar urma să depășească 730 de miliarde de dolari în 2026.

Cu cine a semnat Nvidia

Nvidia a semnat memorandumuri de înțelegere cu Apollo , BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs și KKR pentru platformele de finanțare.

Inițiativa își propune să extindă accesul la infrastructura bazată pe Nvidia în rândul dezvoltatorilor de inteligență artificială, al întreprinderilor, al guvernelor și al furnizorilor de cloud, creând în același timp oportunități de investiții pe durată mai lungă, legate de utilizare, pentru marii administratori de active și firmele de capital privat.

„Aceste platforme de finanțare vor ajuta clienții să acceseze resurse de calcul limitate la scară largă și să construiască «fabricile de IA» care vor alimenta fiecare industrie și fiecare țară în era IA”, a declarat Huang.

Nvidia a declarat că acordurile vor „crea fonduri dedicate de capital la o scară semnificativă și la rate atractive” pentru clienții săi.

Compania nu a dezvăluit termenii financiari, angajamentele de investiții ale firmelor individuale sau un calendar pentru alocarea sumei planificate de 500 de miliarde de dolari.

Mișcarea Nvidia, criticată

Însă mișcarea pentru finanțarea inteligenței artificiale făcută de Nvidia nu este văzută cu ochi buni de Michael Burry, legendarul investitor cunoscut pentru anticiparea prăbuşirii pieţei imobiliare americane din 2008.

Investitorul american consideră că platforma recreează aceeași dinamică riscantă a datoriilor care a alimentat criza din urmă cu 18 ani, scrie Trading View.

„Acea cascadorie de 500 de miliarde de dolari a Nvidia de pe Wall Street implică preluarea a 25% din participațiile Nvidia și oferirea de garanții privind valoarea reziduală la achiziționarea cipurilor sale. Totul este filtrat prin schemele de credit și capital privat”, a scris Burry într-o postare pe X. „Am o idee cum va arăta. Faceți cunoștință cu noul șef. Este la fel ca vechiul șef.”

Potrivit lui Burry, capitalul de 500 de miliarde de dolari este canalizat prin creditul privat, un segment din ce în ce mai dominant, dar mai puțin reglementat al sectorului financiar, care a crescut exponențial în ultimii ani, pe măsură ce băncile nu au mai fost dispuse să acorde împrumuturi riscante.

Fondurile de credit privat, gestionate în mare parte de firme precum Apollo, Blackstone și KKR, finanțează acum tranzacții cu un nivel mai redus de transparență și supraveghere publică decât împrumuturile bancare tradiționale sau piețele publice de obligațiuni.

Tehnologia se va învechi mai repede, prevede Burry

Criticile lui Burry se bazează și pe modul în care companiile evaluează infrastructura de inteligență artificială.

El consideră că firmele subestimează amortizarea cheltuielilor cu cipurilor pentru inteligență artificială, deoarece hardware-ul ar putea deveni învechit din punct de vedere tehnologic mai rapid decât se crede acum, iar adevărata durata de viață utilă pentru IA să fie mult mai mică în realitate. Astfel, companiile nu ar putea să țină pasul cu evoluția tehnologică de care va avea nevoie IA și vor pierde bani.

Nvidia introduce de obicei noi arhitecturi al cipurilor la fiecare doi-trei ani, ceea ce ridică întrebări cu privire la cât timp dispozitivele mai vechi vor fi profitabile.

Șeful Nvidia, Jensen Huang, a respins acest argument, spunând că A100, acceleratorul grafic (GPU) de mare putere creat pentru inteligență artificială, centre de date și calcule științifice, poate rămâne rentabil timp de aproape un deceniu.