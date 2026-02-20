Alianța giganților. Pariul de miliarde pe care cea mai valoroasă companie din lume îl plănuiește în domeniul AI

Logo-ul NVIDIA afișat pe ecranul unui smartphone, iar pe fundal o placă de bază și o placă video GeForce. Imagine ilustrativă. FOTO: Matteo Della Torre / Alamy / Profimedia

Nvidia, cel mai important producător mondial de cipuri AI, este pe cale să finalizeze o investiție de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, pe măsură ce compania condusă de Jensen Huang se pregătește să achiziționeze o participație în unul dintre cei mai mari clienți ai săi, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu acest subiect.

Investiția face parte dintr-o rundă de strângere de fonduri în care OpenAI încearcă să obțină peste 100 de miliarde de dolari.

Potrivit TechBuzz, acordul semnalează o potențială integrare verticală în domeniul IA, pe măsură ce Nvidia trece de la hardware la deținerea directă a unei companii de inteligență artificială de top.

Publicația de profil notează că investiția ar marca o schimbare strategică a Nvidia, considerată cea mai valoroasă companie din lume, consolidând în același timp unul dintre cele mai importante parteneriate din domeniul tehnologiei.

Investiția ar evalua producătorul ChatGPT la aproximativ 830 de miliarde de dolari și ar reprezenta una dintre cele mai mari strângeri de capital privat înregistrate până în prezent.

SoftBank Group și Amazon vor participa, de asemenea, la această rundă.

Investiția ar evidenția relațiile din ce în ce mai strânse dintre marile companii de tehnologie care se întrec în construirea de sisteme avansate de inteligență artificială, pe măsură ce furnizorii de cipuri, furnizorii de servicii cloud și dezvoltatorii de modele lingvistice își aprofundează legăturile financiare și strategice, remarcă și Reuters.

Nu este clar dacă infuzia de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar înlocui un angajament anunțat în septembrie, conform căruia Nvidia ar investi până la 100 de miliarde de dolari pentru a sprijini utilizarea cipurilor sale de către compania lui Sam Altman în centrele de date.

Potrivit Financial Times, noua investiție ar înlocui veche înțelegere, însă CNBC relatează că tranzacția ar fi complet separată de acordul de infrastructură în valoare de 100 de miliarde de dolari pe care cele două companii l-au anunțat în septembrie anul trecut.

Nvidia a refuzat să comenteze informația când a fost contactată de Reuters și CNBC.

Producătorul de cipuri intenționa să investească inițial 10 miliarde de dolari odată ce cele două părți ar fi ajuns la un acord definitiv pentru ca OpenAI să achiziționeze sistemele Nvidia, a scris Reuters în septembrie. Acordul a durat mult mai mult decât se așteptau ambele părți, a declarat joi sursa citată.

OpenAI va utiliza o mare parte din capitalul proaspăt pentru a achiziționa cipurile Nvidia, care alimentează instruirea și implementarea modelelor sale de inteligență artificială, a declarat sursa, refuzând să fie identificată, deoarece nu era autorizată să vorbească public despre acest subiect.

În februarie 2026, NVIDIA avea o capitalizare bursieră de 4,574 trilioane de dolari americani. Acest lucru face ca NVIDIA să fie cea mai valoroasă companie din lume, conform datelor Companies Market Cap.com.