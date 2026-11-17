Dăm bani pe tot felul de activități care să-i relaxeze pe copii, să-i facă să renunțe la ecrane și să-i ajute să-și consume energia. Dar uităm uneori cât de bine le poate face o simplă ieșire în parc. Un studiu recent arată că joaca în parc cel puțin o dată pe săptămână scade riscul de apariție a problemelor emoționale, îi face pe cei mici să aibă relații mai bune și să-și controleze mai ușor comportamentul. Cercetătorii au urmărit peste 4.000 de copii ca să ajungă la această concluzie.

Cursuri de înot, ateliere de creație, locuri de joacă cu plată și animatori, tot felul de activități organizate în care copiii să se distreze, să-și consume energia și să-și facă prieteni: părinții de azi au de unde alege atunci când vor să-și distreze copiii.

Dar cât de multe beneficii aduce, de fapt, o ieșire obișnuită în parcul de lângă casă? Și ce legătură poate avea aceasta ieșire cu prevenirea anxietății, a problemelor de concentrare sau a felului în care copiii construiesc și mențin relații? Un studiu publicat în noiembrie 2026 în revista științifică Journal of Epidemiology and Community Health a încercat să răspundă acestor întrebări.

Ce au urmărit cercetătorii și de ce contează rezultatele

Cercetătorii au analizat date despre 4.219 copii cu vârste între 4 și 11 ani, folosind peste 21.000 de evaluări realizate de-a lungul copilăriei.

Au urmărit cât de des mergeau aceștia în parc, dacă erau anxioși sau triști, dacă își făceau ușor prieteni, dacă se concentrau greu, se înfuriau repede sau aveau dificultăți în respectarea regulilor. Copiii care mergeau în parc cel puțin o dată pe săptămână au avut, în medie, rezultate cu 16,5% mai bune la evaluările privind dezvoltarea emoțională și socială decât cei care ajungeau mai rar.

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