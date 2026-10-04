O actriță apreciată spune că era atât de ciudată încât un singur regizor i-a văzut potențialul: „Urma să fiu evacuată”

Acum în vârstă de 58 de ani, apreciata actriță britanică Naomi Watts a așteptat mult timp până să devină un star de cinema, scrie revista Variety.

„A fost o luptă continuă. În acei 10 ani de dinainte să-l întâlnesc pe David, am ajuns să mă închid atât de mult în mine și am început să mă simt lipsită de valoare. Agentul meu m-a tras deoparte și mi-a spus: «Trebuie să avem o discuție sinceră. Draga mea, ești prea intensă. Îi sperii pe oameni». I-am răspuns: «Da, nu mai spune!» Eram disperată! Aveam chiria restantă; urma să fiu evacuată”, a relatat ea recent la Festivalul de Film de la Zürich.

Prin „David” ea s-a referit la apreciatul cineast american David Lynch, care a murit anul trecut, la vârsta de 78 de ani. Parafrazând comentariile pe care le-a primit la începutul carierei, Watts a continuat la festivalul de film din Elveția:

„Săptămâna trecută mi-au spus că nu sunt amuzantă, așa că acum încerc să fiu amuzantă. Mi-au spus că nu sunt sexy – încerc să fiu sexy. Te remodelezi și încerci să-ți dai seama care este tonul potrivit pentru ceea ce se cere. Așa au decurs lucrurile și nu mai puteam fi eu însămi. Eram fie o versiune extremă a mea, fie una diluată a mea”.

Naomi Watts alături de David Lynch pe platoul de filmare pentru „Mulholand Drive”, FOTO: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Actrița l-a numit pe Lynch un „geniu”

„A fost nevoie de un geniu precum David Lynch ca să vadă dincolo de toată ciudățenia pe care o construisem în jurul meu, să o înlăture și să ajungă la adevărata mea persoană”, a subliniat ea.

Watts a relatat, de asemenea, că în perioada de dinainte să îl întâlnească pe Lynch a fost ajutată să rămână pe linia de plutire de reziliența pe care și-o dezvoltase în urma faptului că s-a mutat foarte mult cu mama sa în copilărie. Părinții ei divorțaseră când ea avea doar patru ani.

„Scopul meu nu a fost doar să devin celebră. Îmi plăcea să dispar în aceste personaje. Îmi păsa cu adevărat și continuam să le studiez și să le explorez. Încă fac asta. Întotdeauna mai există ceva de învățat”, a subliniat ea la un masterclass despre actorie susținut în cadrul Festivalului de Film de la Zürich.

Watts a fost premiată la festivalul de film din Elveția pentru interpretarea sa din „The Housewife”. Ea joacă în film rolul unei femei elegante și enigmatice din New York-ul anilor ’60, a cărei imagine impecabilă începe treptat să se destrame atunci când un tânăr jurnalist de la The New York Times descoperă indicii despre trecutul întunecat al soțului ei.

Lungmetrajul este prezentat deocamdată în circuitul marilor festivaluri de film și nu a fost lansat deocamdată în cinematografe sau în streaming.

Naomi Watts spune că un film din 2001 i-a schimbat cariera

Ea și-a amintit de acei primi ani dificili din cariera sa și în timpul ceremoniei de premiere, afirmând că a fost o perioadă „care a avut multe momente în care nu se întâmpla nimic”.

„Și apoi, din fericire, l-am întâlnit pe David Lynch înainte să împlinesc 30 de ani și mi-a schimbat cariera”, a subliniat ea.

„Mulholland Drive”, emblematicul film de mister al lui Lynch din 2001, este considerat pe scară largă pelicula care i-a lansat cu adevărat cariera lui Watts.

„Filmul acela mi-a oferit cel mai incredibil rol, unul care i-a impresionat pe oameni. Până în ziua de azi, oamenii încă îl urmăresc. Încă apare pe aceste liste cu «cele mai bune» filme. Sunt pur și simplu foarte, foarte mândră că am făcut parte din acel film”, a subliniat ea.

După „Mulholand Drive” Watts a jucat în zeci de filme și a primit mai multe premii ale industriei cinematografice, fiind nominalizată de două ori și la Premiul Oscar.

Actrița britanică a dezvăluit la masterclass și încurajarea pe care a primit-o de la Nicole Kidman, pe care o cunoscuse cu aproape un deceniu înainte ca Lynch să îi acorde rolul ce i-a deschis larg ușile la Hollywood.

„Mi-a spus: «E nevoie doar de un singur lucru, un singur lucru poate schimba totul». Pentru mine, asta nu a avut sens multă vreme. Până la David Lynch, iar atunci a devenit foarte real”, a mai declarat Naomi Watts.