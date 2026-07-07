O actriță creată cu AI își va face debutul pe marile ecrane. Detalii despre „Misaligned”

Tilly Norwood, o actriță generată de inteligența artificială (AI), urmează să apară în lungmetrajul „Misaligned”, o producție realizată special pentru ea de studioul care a creat-o, potrivit AFP, Reuters și CBS News.

Creatorii ei, studioul Particle 6, au anunțat luni că au început realizarea lungmetrajului în care va juca Tilly Norwood și că filmul va fi produs în întregime cu AI, însă cu sprijinul unor scenariști umani, tehnicieni umani și actori umani.

În film, Norwood joacă întocmai rolul unei entități AI fără experiențe de viață proprii, dar cu acces la copilăria și poveștile altor oameni.

Titlul lungmetrajului, „Misaligned”, se referă la lupta pentru a alinia AI cu valorile și obiectivele umane.

„Filme narative premium” cu ajutorul AI, spune Particle6

„AI poate susține realizarea unor filme narative premium, însă numai cu un aport considerabil de măiestrie, competență, discernământ și timp din partea oamenilor. Nu este o limitare a tehnologiei. Acesta este scopul”, a declarat CEO-ul și fondatoarea Particle6, Eline van der Velden.

Van der Velden a declarat că obiectivul studioului este acela de a demonstra capacitățile inteligenței artificiale industriei cinematografice și publicului larg. Studioul va produce filmul folosind profesioniști tradiționali în domeniul filmului, inclusiv regizori, scenariști și editori, precum și specialiști în inteligență artificială, potrivit Particle6.

„Cineaștii care vor prospera în următorul deceniu vor fi cei care vor aduce decenii de instinct narativ către aceste instrumente noi”, a adăugat ea.

Un purtător de cuvânt al studioului Particle 6 a declarat pentru AFP că este prea devreme pentru a discuta despre distribuție – cinematografe sau streaming – sau despre o dată de lansare.

Sindicate și actori de top de la Hollywood, inclusiv Scarlett Johansson, Cate Blanchett și alții, au cerut limite privind utilizarea inteligenței artificiale și a instrumentelor sale generative asupra operelor artistice protejate prin drepturi de autor fără permisiune expresă.

Particle6, cu sediul în Marea Britanie, se descrie drept un dezvoltator de filme și programe TV „AI-first și AI-hibrid”.