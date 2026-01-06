O actriță cunoscută din numeroase filme celebre dezvăluie că are leziuni cerebrale grave: „Aproape fiecare zonă a creierului meu funcționează la o capacitate diminuată”

Actrița canadiană Evangeline Lilly a dezvăluit pe rețelele de socializare că are leziuni cerebrale după ce anul trecut a suferit o comoție în urma unei căzături pe un bolovan. Actrița din serialul „Lost” și numeroase filme cunoscute afirmă că „aproape fiecare zonă” a creierului său funcționează la o capacitate diminuată, relatează Variety.

„Intru în acest nou an, Anul Calului, cu niște vești proaste legate de comoția mea”, a declarat actrița din universul Marvel într-o înregistrare video pe care a publicat-o pe contul său de Instagram. „Mulți dintre voi m-ați întrebat cum mă simt. Mulți ați întrebat despre scanările cerebrale despre care ați auzit că le-am făcut. Iar rezultatele de la scanări au venit și au arătat că aproape fiecare zonă a creierului meu funcționează la o capacitate diminuată”, a afirmat actrița în vârstă de 46 de ani.

„Dar acum treaba mea este să ajung la cauza acestui lucru împreună cu medicii și apoi să pornesc pe drumul muncii grele de a-l repara, lucru pe care nu îl aștept cu nerăbdare, pentru că simt că tot ce fac este muncă grea”, a adăugat Lilly. „Dar este în regulă. Declinul meu cognitiv de când mi-am zdrobit fața m-a ajutat să încetinesc ritmul și m-a ajutat să am un final de 2025 mai liniștit”, a adăugat ea.

Lilly a scris în descrierea postării: „Verdictul a fost dat… chiar am leziuni cerebrale în urma [traumatismului cranio-cerebral]. Este reconfortant să știu că declinul meu cognitiv nu este doar premenopauză, dar este neliniștitor să știu ce luptă grea va fi să încerc să inversez deficiențele. Vă mulțumesc tuturor că întrebați mereu, că vă pasă mereu și pentru rugăciunile voastre continue”.

Actrița cunoscută din serialul „Lost” a jucat în filme cu încasări uriașe

Lilly a jucat-o pe Kate Bishop în toate cele șase sezoane ale serialului Lost, difuzat între 2004 și 2010. Interpretarea ei i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic, însă cei care nu au văzut serialul o vor recunoaște probabil din numeroasele sale roluri în filme celebre de pe marele ecran.

Printre altele, ea a jucat-o pe Tauriel în trilogia The Hobbit regizată de Peter Jackson – apărând în ultimele două lungmetraje, The Desolation of Smaug și The Battle of the Five Armies -, dar și în filme ca The Hurt Locker sau South of Heaven.

Evangeline Lilly, fotografiată la premiera filmului „The Hobbit: The Battle of The Five Armies” din 2014, FOTO: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia Images

Este, de asemenea, foarte cunoscută pentru rolul Hope van Dyne / Wasp în Universul Cinematic Marvel, debutând cu acest personaj în Ant-Man (2015) și reluând rolul în Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) și Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

Avengers: Endgame a devenit după lansarea sa din 2019 chiar filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinemaului, însă primul lungmetraj Avatar al lui James Cameron a revenit pe prima poziție a vânzărilor de bilete din toate timpurile după ce a fost relansat într-o ediție specială în 2021.

Lilly a dezvăluit într-un mesaj publicat în luna iunie a anului trecut că se retrage din actorie pe termen nedeterminat și a scris: „A face un pas înapoi de la ceea ce pare alegerea evidentă (bogăție și faimă) poate fi uneori înfricoșător, dar a păși în dharma ta înlocuiește frica cu împlinirea. S-ar putea să mă întorc la Hollywood într-o zi, dar, pentru moment, aici este locul meu.”

Dharma, care înseamnă „scopul vieții” în limba sanscrită, este un termen spiritual și religios indian. Potrivit credincioșilor, din dharma izvorăsc armonia interioară și satisfacția durabilă.