O adolescentă de 17 ani, ucisă la Galați. Un tânăr înjunghiat a fost găsit de polițiști la fața locului

Un bărbat a anunțat duminică dimineața că și-a găsit iubita fără suflare într-un apartamen din municipiul Galați, au anunțat polițiștii.

„Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Totodată, în imobil se afla și un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Acesta a fost transportat la unitatea spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, au anunțat reprezentanții IPJ Galați, citați de Antena 3 și presa locală.

Poliția continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse judicare citate de Antena 3 CNN, bărbatul care o cunoștea pe fată l-a înjughiat după comiterea crimei pe suspect, care acum se află internat în spital.