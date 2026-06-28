O alegorie senzuală a lui Rubens restaurată oferă noi detalii despre tehnica artistului

Tablouri ale lui Rubens expuse la Muzeul Luvru din Paris. Sursă foto: Blanca CRUZ / AFP / Profimedia

O alegorie senzuală pictată de Peter Paul Rubens în perioada 1610 – 1611 a fost restaurată timp de 18 luni, în care specialiștii au analizat-o în laborator descoperind detalii despre tehnica artistului, și a revenit în expunere specială la Museo Thyssen-Bornemisza din Madrid.

Expoziția specială e deschisă până la 13 septembrie. Lucrarea „Venus și Cupidon” a lui Rubens stă alături de o prezentare digitală a procesului de restaurare.

Vopseaua picturii inspirate de Tițian, maestru preferat de Rubens, se afla într-o stare bună după mai bine de patru secole, însă straturile de lac se deterioraseră, îngălbenind și afectând astfel culorile compoziției. Restauratorii l-au îndepărtat și au retușat anumite zone ale pânzei, un proces care a stabilizat opera și „a redat culorile originale folosite de artist”, după cum a precizat muzeul.

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