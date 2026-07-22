O alertă de furtuni violente tocmai a intrat în vigoare pentru București. ANM anunță o vreme neobișnuit de rece

Capitala se află astăzi, până la ora 18.00, sub alertă cod portocaliu de furtuni puternice și vijelii. Potrivit ANM, vremea se va răci simțitor în București în următoarele zile.

Alerta meteo cod portocaliu este valabilă în București în intervalul 22 iulie, ora 10.00 – 22 iulie, ora 18.00. Fenomenele vizate sunt instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Potrivit prognozei speciale ANM pentru Capitală, miercuri, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă va fi în jurul a 20 de grade, iar cea minimă de 14…15 grade.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…40 l/mp și izolat în jurul a 50 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor (viteze de 50…70 km/h). Spre finalul intervalului vor fi condiții de ceață.

Joi, vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Temperatura maximă, în creștere față de ziua precedentă, va fi de 24…25 de grade. Cerul va fi temporar noros și vor fi averse slabe (în general 5…10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla moderat.