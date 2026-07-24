O alertă meteo pentru București intră în vigoare în scurt timp

Un cod galben de vijelii va intra în vigoare în Capitală vineri, de la ora 21, potrivit ANM.

În intervalul 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoareo atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, ploi torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale (10…20 l/mp și izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade.

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