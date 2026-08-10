O alertă meteo pentru București tocmai a intrat în vigoare, până miercuri. Anunțul ANM

Temperaturile vor urca până la 36 de grade în București, unde de la ora 10.00 a intrat în vigoare o atenționare cod galben de caniculă, cu disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

Meteorologii au emis luni dimineață trei alerte cod portocaliu și galben de caniculă, valabile pentru mare parte din țară, de astăzi și până miercuri seară, la ora 10.00. Avertizarea cod galben vizează și Bucureștiul.

Pentru Capitală, ANM anunță că luni vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 31…33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 16…19 grade.

Marți, vremea va deveni caniculară și temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar cea minimă de 17…20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului (rafale de 35…40 km/h).

Miercuri, vremea va fi călduroasă și cu disconfort termic ridicat, iar temperatura maximă va fi de 32…34 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări (rafale de 35…45 km/h).