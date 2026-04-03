O aplicație promovată insistent de Kremlin i-a călcat pe nervi pe ruși: „Ar trebui să fie o alegere personală”

Reclamă la aplicația de mesagerie „Max” pe o clădire din Moscova, FOTO: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

Kremlinul îi împinge pe ruși să folosească aplicația de mesagerie MAX, susținută de stat, însă unii privesc cu suspiciune această aplicație și spun că nu vor să o descarce deloc, relatează Reuters.

În ceea ce diplomații străini au descris drept „marea suprimare” a internetului în Rusia, autoritățile au blocat în mod repetat internetul mobil și au acordat serviciilor de securitate puteri extinse pentru întreruperea comunicațiilor de masă, în timp ce bruiază serviciile de mesagerie și rețelele private virtuale (VPN).

În locul acestora, autoritățile ruse au promovat agresiv MAX, care se prezintă drept un „mesager național” și este deținut de o companie al cărei director este fiul unuia dintre cei mai importanți consilieri ai lui Putin.

Rușii, nemulțumiți de interzicerea Telegram și WhatsApp

Pentru unii ruși, această încercare de a-i aduce pe toți la un numitor comun este un pas prea departe.

Irina Matveeva, o saxofonistă ce lucrează la Moscova, a povestit pentru Reuters că a instalat MAX deoarece avea nevoie de aplicație pentru a comunica cu elevii ei.

„Dar nu sunt mulțumită de această situație”, a subliniat ea la Rhythm & Blues Cafe din Moscova, unde cântă în trupa „Good Gollys”. „Încerc să o folosesc cât mai puțin”, a mai spus aceasta.

Matveeva a afirmat de asemenea că blocarea Telegram a fost confuză și enervantă și a descris frustrările legate de trecerea de la o aplicație de mesagerie la alta, în timp ce încearcă să se descurce cu VPN-uri și cu bruiajul internetului.

Alți zece ruși au exprimat scepticism similar față de MAX. Alți doi au spus că le place să o folosească și că, în mare parte, au uitat de Telegram și WhatsApp, care sunt parțial bruiate la Moscova.

Oficialii ruși susțin „mesagerul național”

Autoritățile susțin că un mesager național este necesar deoarece servicii de informații ostile au infiltrat aplicațiile străine de mesagerie, precum Telegram, și că Moscova trebuie să își asigure securitatea prin orientarea către un internet „suveran”.

Compania VK, proprietara MAX, a declarat pe 26 martie că aplicația de mesagerie a atras 107 milioane de utilizatori de la lansarea sa, în urmă cu un an, și că ea este folosită în întreaga lume. Compania susține că, pe lângă Rusia, aplicația este folosită și în fostele state sovietice, precum și în Asia, Africa, America Latină și Orientul Mijlociu.

Activiștii din opoziție spun că serviciile de securitate ruse au acces la datele din MAX și că inteligența artificială analizează aceste date pentru a identifica posibile amenințări la adresa statului, dar și pentru a înțelege opinia publică internă și disidența.

Danil, un rus care și-a dat doar prenumele reporterilor de la Reuters, a spus că este mulțumit să susțină un mesager autohton și că folosește MAX fără îngrijorări. Însă alții sunt neliniștiți după ani în care s-au bucurat de libertatea relativă oferită de aplicațiile de mesagerie.

„Le cer în mod intenționat celor din cercul meu apropiat să nu o descarce, pentru că Telegram îmi este mai apropiat”, a declarat pentru Reuters o rusoaică pe nume Olga Kravets.

Rușii au o lungă tradiție de a rezista discret cenzurii, de la satire sofisticate în perioada țaristă până la publicarea clandestină și copierea poeziei și literaturii interzise, în ultimele decenii ale perioadei sovietice.

Aplicațiile ar trebui să fie „o alegere personală”

O rusoaică a spus că a fost obligată să descarce MAX deoarece portalul serviciilor de stat, cunoscut sub numele de „Gosuslugi” a cerut trimiterea unui cod de confirmare prin aplicație. Portalul administrează totul, de la pașapoarte și permise de conducere până la admiterea la universitate și autorizațiile de vânătoare.

„Am păstrat-o în telefon pentru a o folosi în caz că toate celelalte sunt închise. Dar nu intenționez să o folosesc”, a spus Anna, care a refuzat să își dea numele complet.

Denis Kuskov, directorul portalului de informații TelecomDaily, a spus că i se pare greșit ca întregii populații să i se ceară să descarce MAX înainte ca aplicația să funcționeze perfect.

El nu o instalează, deocamdată.

„Nu pentru că mi-ar fi teamă să o fac”, a spus el. „Ci pentru că cred că instalarea unei aplicații sau comandarea unui serviciu ar trebui să fie o alegere personală”, a adăugat acesta.