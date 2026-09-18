O aplicație românească de descoperire de cafenele valorează 1,6 milioane EUR în urma unei noi runde de investiții

Aplicația românească BREWTIFI, dedicată pasionaților de cafea de specialitate și afacerilor din ecosistemul cafelei, anunță atragerea unei runde de finanțare de la un grup de angel investors din rețelele TechAngels și Food Angels HUB și ajunge la valoarea de 1,6 milioane EUR post-finanțare, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Aplicația românească BREWTIFI, dedicată pasionaților de cafea de specialitate și afacerilor din ecosistemul cafelei, anunță atragerea unei runde de finanțare de la un grup de angel investors din rețelele TechAngels și Food Angels HUB și ajunge la valoarea de 1,6 milioane EUR post-finanțare, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Evaluarea vine la mai puțin de 1 an de la lansare, iar runda marchează un pas important în dezvoltarea aplicației și va susține accelerarea planurilor de produs și business, extinderea comunității și consolidarea rolului aplicației ca platformă de referință pentru descoperirea cafelei de calitate, cafenelelor, evenimentelor și comunităților dedicate iubitorilor de cafea din Europa, transmite firma.

Runda de investiții a fost condusă de Mălin Ștefănescu (TechAngels) și de Radu Savopol, fondatorul 5 to go (Food Angels HUB). Valoarea rundei nu a fost făcută publică.

„Această finanțare aduce alături de noi oameni cu experiență atât din zona de tehnologie, cât și din industria F&B. Pentru BREWTIFI, sprijinul lor înseamnă nu doar capital, ci și know-how, validare și acces la perspective valoroase despre scalare, produs și comunitate. Ne dorim să construim, împreună, o platformă care conectează pasionații de cafea cu locurile, prăjitoriile, comunitățile și experiențele care merită descoperite”, au declarat reprezentanții BREWTIFI.

„Aștept cu nerăbdare momentul în care le voi spune copiilor mei, la o cafea, ce fericit sunt că am investit în BREWTIFI, de la început. Altfel, sunt sigur ca ne vom mândri ca am fost parte din povestea aceasta care a început aici și din care facem parte”, a spus Mălin Ștefănescu.

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