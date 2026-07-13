O atenționare meteo pentru București intră în vigoare în scurt timp

În intervalul 13 iulie, ora 10 – 13 iulie, ora 22, București se va afla sub cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, informează ANM.

Potrivit informării, în acest interval, vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara, când vor fi averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm).

Temperatura maximă va fi de 26…28 de grade.