O bunică şi doi nepoţi ai săi, găsiți morți într-un apartament din Târgu Jiu

Femeia, în vârstă de 83 de ani şi cei doi nepoţi ai săi, în vârstă de 39 şi 40 de ani, au fost găsiţi morţi, miercuri seară, într-un apartament din Târgu Jiu, cu urme de violenţă pe corp, a anunțat IPJ Gorj, într-un comunicat citat de Gorjeanul.

Poliția a fost alertată de un reprezentant al asociaţiei de locatari a unui bloc de pe strada Olari, care a anunţat că femeia de 83 de ani nu poate fi contactată.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp”, a transmis IPJ Gorj.

La faţa locului au fost trimise echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru cercetări la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, au precizat oficialii poliției.

Surse judiciare au declarat pentru Gorjeanul că femeia a mers marți seară la Poliție și a depus o plângere împotriva fiicei sale, mama celor doi bărbați, în urma unor neînțelegeri, pensionara solicitând chiar și emiterea unui ordin de protecție.

Polițiștii iau în calcul că unul dintre cei doi nepoți și-a omorât bunica și fratele, după care s-a sinucis, potrivit Gorjeanul.

„Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente, fiind continuate pentru identificarea tuturor circumstanțelor și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a precizat IPJ Gorj.