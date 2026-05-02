O călugăriță, agresată în Ierusalim: Atacul filmat provoacă un val de condamnări / „Nu este un incident izolat”

O înregistrare video a surprins momentul în care o călugăriță franceză a fost agresată pe o stradă din Ierusalim. În timp ce poliția a arestat un suspect de 36 de ani, fapta a atras reacții pe scară largă, potrivit The Guardian.

Incidentul a avut loc pe 28 aprilie, pe o stradă din centrul Ierusalimului, în apropierea locului venerat de evrei ca fiind mormântul regelui David și a Cenaclului, considerat în mod tradițional de creștini ca fiind locul Cinei celei de-a doua.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un bărbat aleargă din spate după o călugăriță, o împinge cu forță și apoi o lovește cu piciorul. Femeia, cercetătoare la Școala Franceză de Cercetări Biblice și Arheologice din Ierusalim, s-a prăbușit la pământ. Atacatorul se oprește abia când intervine un trecător.

În urma atacului, călugărița a suferit o zgârietură la față, dar nu a fost rănită grav. Poliția israeliană a declarat că a arestat un bărbat de 36 de ani și că forțele de ordine vor „continua să acționeze cu mână de fier și toleranță zero pentru a păstra și menține un mediu de viață adecvat și sigur pentru toate etniile și religiile din orașul Ierusalim”.

Atacul, un „act rușinos”

Agresiunea a atras reacții pe scară largă. „Franța solicită ca autorul agresiunii să fie adus în fața justiției pentru acest act și ca dreptatea să fie făcută”, a transmis Consulatul Franței pe X.

Și Universitatea Ebraică din Ierusalim a reacționat: „Acesta nu este un incident izolat, ci face parte dintr-un model îngrijorător de ostilitate crescândă față de comunitatea creștină și simbolurile sale”.

„Un atac asupra cercetătorilor săi este un atac asupra comunității științifice globale”, a declarat universitatea într-un comunicat citat de Jerusalem Post.

De asemenea, directorul Școlii Franceze de Cercetări Biblice și Arheologice din Ierusalim, părintele Olivier Poquillon, a declarat că maica era cercetătoare la școală și a adăugat că se așteaptă la o reacție fermă din partea autorităților.

Ministerul de Externe al Israelului a emis o declarație în care afirmă că atacul a fost un „act rușinos care se află în contradicție directă cu valorile respectului, coexistenței și libertății religioase pe care se bazează Israelul și față de care rămâne profund angajat”.

Zeci de incidente de hărțuire, raportate

Comunitățile creștine palestiniene din Cisiordania, unele dintre cele mai vechi din lume, s-au confruntat în ultimii ani cu hărțuiri din ce în ce mai intense din partea coloniștilor israelieni, notează The Guardian, precizând și că puterea politică actuală a favorizat ascensiunea naționalismului religios israelian.

Deși oficialii condamnă incidentele, datele arată o subraportare a actelor de ostilitate care afectează comunitățile creștine locale. Centrul de Date privind Libertatea Religioasă (RFDC), o rețea de voluntari israelieni, a înregistrat 31 de incidente de hărțuire a creștinilor în primele trei luni ale acestui an. Majoritatea incidentelor implică scuiparea sau vandalizarea proprietăților bisericești, iar atacul violent din această săptămână este descris ca fiind neobișnuit.