O cântăreață faimoasă în anii ’90 a mărturisit că a ajuns să trăiască de trei ani în mașină / În trecut a vândut zeci de milioane de discuri și a fost nominalizată la Grammy

Dawn Robinson, care a devenit cunoscută acum mai bine de 30 de ani cu grupul său R&B „En Vogue”, a spus că nu și-a dezvăluit situația dificilă pentru a provoca milă. În schimb, ea speră că povestea îi va inspira pe alții, scrie CNN.

Dawn Robinson a fost membră fondatoare a trupei En Vogue, nominalizată la premiile Grammy și parte a coloanei sonore pop a anilor ’90, dar lucrurile s-au schimbat.

Într-un clip postat marți pe canalul său de Youtube, cântăreața R&B le-a dezvăluit fanilor că locuiește în mașină de aproximativ trei ani.

Robinson nu a detaliat circumstanțele care au adus-o în această situație, dar a povestit că s-a refugiat pentru prima dată în autoturism în 2020, după ce a locuit cu părinții ei în Las Vegas.

Ea a spus că relația cu mama sa, care ar fi devenit turbulentă, a determinat-o să părăsească casa familiei.

După aproximativ o lună, Robinson a povestit că a fost convinsă de fostul ei manager să se mute în Los Angeles, unde acesta i-a închiriat o cameră de hotel pentru o perioadă de 8 luni.

Robinson s-a mutat înapoi în mașină în martie 2022, după ce managerul ar fi refuzat să o ajute să găsească un apartament.

„Am simțit că se joacă cu mine”, a spus Robinson. „Uneori cred că oamenii vor să te prindă în capcană și să te țină într-o situație în care ești vulnerabil și depinzi de ei, iar eu nu am fost aceea”, a spus ea.

20 de milioane de discuri în întreaga lume și 7 nominalizări Grammy

Robinson a co-fondat En Vogue alături de vocalistele Terry Ellis, Cindy Herron și Maxine Jones în 1989.

Grupul R&B-soul, cunoscut pentru hituri precum „Hold On”, „My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It)” și „Giving Him Something He Can Feel”, a înregistrat șase hituri de top 10 în Billboard Hot 100 și ar fi vândut 20 de milioane de discuri în întreaga lume.

Cu șapte nominalizări la premiile Grammy, En Vogue este considerat unul dintre cele mai de succes grupuri R&B din acea perioadă.

În clipul postat marți, Robinson a mărturisit că s-a obișnuit cu noul stil de viață.

„M-am simțit liberă. M-am simțit ca și cum aș fi fost într-o excursie cu cortul”, a spus Robinson. „A fost lucrul corect de făcut. Nu am regretat”, a spus ea.

Robinson, care a părăsit En Vogue în 2011 – deși a mai participat la diverse reuniuni – a declarat că și-a documentat experiența și dorește să folosească imaginile pe care le-a colectat pentru a realiza un documentar despre călătoria sa.

În ciuda dificultăților „vieții în mașină”, fosta cântăreață En Vogue a susținut că nu și-ar „schimba experiențele pentru nimic în lume”.

„Nu este ceva ce aș fi ales, dar mă bucur că am făcut această mărturisire. Nu am nicio rușine”, a spus Robinson.

Robinson a spus că nu și-a dezvăluit situația pentru a provoca milă. În schimb, speră că povestea ei îi va inspira pe alții.