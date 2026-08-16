O capodoperă pierdută a sculpturii grecești antice, reconstituită la Pompei

„Canonul lui Policlet”, o capodoperă pierdută a sculpturii grecești antice și un simbol nemuritor al esteticii clasice, a fost reconstituită de Parcul Arheologic din Pompei, care a expus noua sculptură în interiorul Palestra Grande, cea mai mare sală de gimnastică din orașul roman.

În secolul al V-lea î.e.n., sculptorul grec Policlet a creat o statuie reprezentând un tânăr musculos care purta o suliță pe umăr, pe baza calculelor sale privind forma umană ideală. Denumită „Canon”, după tratatul pierdut al lui Policlet, aceasta a fost reprodusă pe scară largă de romani în marmură și urma să-i inspire mai târziu pe maeștrii Renașterii.

La mai bine de 2.000 de ani distanță, specialiștii de la Parcul Arheologic au realizat o turnare în bronz a statuii, pe baza unei copii din marmură descoperită la Pompei la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pentru cap, s-a folosit un bust din bronz găsit într-o vilă din Herculaneum, vecinul mai înstărit al orașului Pompei, care a fost și el distrus de erupția Vezuviului în anul 79 e.n.

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