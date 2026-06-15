O carte cu limbaj obscen, oferită absolvenților de clasa a VIII-a dintr-o școală din Capitală. Ce spun directoarea școlii și autoarea cărții

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a la Școala Gimnazială nr. 127 din București au primit la festivitatea de premiere câte două volume cadou: „Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe, și „Donnatela”, de Beatris Serediuc. Alegerea unuia dintre titluri a stârnit însă nemulțumirea unei mame, care a descoperit în paginile romanului expresii vulgare și un limbaj pe care îl consideră nepotrivit pentru o carte făcută cadou de către școală.

Femeia a publicat, destinat mamelor, fotografii cu mai multe fragmente din carte și a cerut părerea altor părinți. „Fiul meu a terminat clasa a VIII-a. Toți copiii au peste 14 ani și sunt convinsă că au auzit până acum limbaj colorat, mulți poate îl și folosesc. Au primit diplome și câte două cărți, ca premiu. Robinson Crusoe mi s-a părut o alegere decentă. Cea de-a doua, Donnatela, părea interesantă după descrierea de pe copertă. Acasă însă am răsfoit cartea și încă din primele pagini am găsit expresii pe care nu mă așteptam să le văd într-un volum oferit de școală drept premiu”, a scris aceasta.

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