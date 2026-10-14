O casă, patru anotimpuri și soluții care se adaptează vremii. Cum poți avea mai mult confort acasă, fără cabluri și renovări

Ai observat jocul acela cu lumina soarelui, când, uneori, vrei să-ți inunde casa, iar alteori să te ascunzi de ea? Vara tragem jaluzelele ca să ținem soarele și căldura afară, iarna încercăm să păstrăm cât mai multă căldură în casă, iar primăvara și toamna căutăm un echilibru între lumina naturală și confort. Dar dacă am putea adapta mai ușor locuința la fiecare anotimp, fără cabluri trase prin pereți și fără renovări? Obloanele, jaluzelele exterioare și sistemele de tip screen, echipate cu motoare inteligente alimentate cu energie solară, pot face mai mult decât să ne protejeze de soare. Despre aceste beneficii vorbește și Somfy România în campania „Exterior Shading – 4 Anotimpuri”, care se desfășoară până la sfârșitul lunii octombrie.

De cele mai multe ori, ne gândim la umbrirea exterioară atunci când temperaturile încep să crească, iar soarele transformă încăperile în spații greu de răcorit. Numai că nevoile unei locuințe nu dispar odată cu venirea toamnei. Se schimbă doar problemele pe care încercăm să le rezolvăm: uneori vrem mai multă lumină naturală, alteori mai multă intimitate sau o modalitate de a limita pierderile de căldură.

Acesta este și mesajul campaniei „Exterior Shading – 4 Anotimpuri”, dedicată soluțiilor de umbrire exterioară cu motorizare solară: obloanele, jaluzelele și sistemele de tip screen nu trebuie privite ca produse folosite doar vara, ci ca soluții care pot contribui la confortul și eficiența energetică a unei locuințe pe tot parcursul anului.

Patru anotimpuri, patru nevoi diferite ale aceleiași locuințe

Vara, principala provocare este căldura. Razele soarelui bat direct în ferestre, încăperile se încălzesc, iar aparatul de aer condiționat trebuie să lucreze mai mult pentru a menține o temperatură plăcută în casă. Soluțiile de umbrire montate la exterior ajută la blocarea unei părți din radiația solară înainte ca aceasta să pătrundă prin ferestre.

Obloanele rulante, jaluzelele exterioare și sistemele de tip screen pot reduce acumularea de căldură în încăperi și nevoia de a folosi aerul condiționat. Iar dacă sunt motorizate, nivelul de umbrire poate fi reglat mai ușor, în funcție de momentul zilei și de preferințele celor care locuiesc în casă.

Toamna, nevoile se schimbă. Zilele se scurtează, seara vine tot mai devreme, iar luminile se aprind în case înainte ca afară să se întunece de tot. Și, chiar dacă ne place să avem ferestre mari, prin care să intre cât mai multă lumină naturală, nu ne dorim întotdeauna ca tot ce se întâmplă în casă să fie la vedere. Mai ales dacă locuim într-un cartier aglomerat sau avem vecini aproape.

Jaluzelele exterioare ne ajută să găsim acest echilibru, prin lamelele care pot fi orientate pentru a regla lumina ce pătrunde în încăperi. Obloanele și sistemele de tip screen pot oferi, la rândul lor, mai multă discreție, în funcție de material și de configurație, fără să fie nevoie, în toate situațiile, să renunțăm complet la lumina naturală.

Iarna, atenția se mută către păstrarea căldurii. Afară temperaturile scad, geamurile se răcesc, iar noi încercăm să păstrăm cât mai mult din căldura din interior. Numai că prin ferestre se poate pierde o parte din căldura din casă. Obloanele rulante, de exemplu, atunci când sunt închise, pot oferi un strat suplimentar de protecție și pot contribui la reducerea acestor pierderi.

Desigur, asta nu înseamnă că pot înlocui ferestrele eficiente energetic sau izolarea termică a casei, dar le pot completa. Iar în zilele însorite de iarnă, când soarele își face loc printre nori, ridicarea obloanelor poate lăsa lumina și căldura naturală să pătrundă în încăperi.

Primăvara, provocarea este echilibrul. După lunile reci, ne bucurăm de diminețile luminoase și de razele care pătrund prin ferestre. Numai că același soare care ne face diminețile mai plăcute poate deveni deranjant câteva ore mai târziu, când lumina cade direct pe ecranul televizorului sau pe biroul la care lucrăm. Jaluzelele exterioare și sistemele de tip screen ne ajută să reglăm câtă lumină intră în încăperi, fără să fie nevoie să stăm cu casa în întuneric.



Până la urmă, fiecare anotimp vine cu propriile nevoi, iar soluțiile de umbrire exterioară ne pot ajuta să ne adaptăm mai ușor la ele.

Cum transformi obloanele și jaluzelele exterioare într-un sistem inteligent



Pentru proprietarii care au deja obloane sau jaluzele exterioare, dar și pentru cei care intenționează să le instaleze, una dintre întrebările importante este cât de complicată poate fi motorizarea acestora. Mai ales într-o locuință deja amenajată, ideea unor lucrări suplimentare, cu pereți sparți și cabluri trase prin casă, poate fi un motiv de amânare.



Motoarele Somfy io Solar propun o alternativă: alimentarea cu energie solară, fără necesitatea conectării motorului la rețeaua electrică a locuinței. Sistemul utilizează un panou solar pentru captarea energiei și o baterie pentru stocarea acesteia, astfel încât motorul să poată acționa sistemul de umbrire și în perioadele fără lumină solară directă, în funcție de energia disponibilă în baterie. Principalul avantaj este simplificarea instalării. Nu mai este nevoie de cabluri electrice trase până la fiecare fereastră, ceea ce poate face motorizarea mai accesibilă inclusiv în cazul locuințelor deja finalizate.

Soluțiile de motorizare din gama Somfy io Solar sunt destinate diferitelor tipuri de umbrire exterioară, inclusiv obloanelor rulante, jaluzelelor exterioare de tip EVB (External Venetian Blinds) și sistemelor screen, în funcție de modelul motorului și de compatibilitatea instalației. Astfel, modernizarea unei locuințe nu presupune neapărat schimbarea tuturor elementelor existente. În anumite configurații, poate fi suficientă adăugarea unei soluții de motorizare compatibile.

De la telecomandă la telefon: cum poți controla umbrirea exterioară

Un alt avantaj al motorizării este că utilizarea sistemelor de umbrire nu mai depinde exclusiv de acționarea lor manuală. Prin integrarea cu ecosistemul Somfy și aplicația TaHoma, sistemele compatibile pot fi controlate de pe telefon și incluse în scenarii de automatizare a locuinței. De exemplu, obloanele pot fi programate să se deschidă dimineața sau să se închidă seara, iar jaluzelele pot fi ajustate în funcție de rutina zilnică a locatarilor.

Pentru cei care folosesc deja dispozitive inteligente în casă, ecosistemul Somfy oferă și posibilități de integrare cu platforme precum Apple HomeKit, Google Assistant și Amazon Alexa, în funcție de echipamentele utilizate și de compatibilitățile disponibile. În practică, asta înseamnă că umbrirea exterioară poate deveni parte dintr-un sistem mai amplu de gestionare a locuinței, alături de alte dispozitive conectate. Iar pentru proprietarii care nu vor să automatizeze totul dintr-o dată, există și posibilitatea extinderii treptate a sistemului. Pot începe cu motorizarea unui singur oblon sau a unei jaluzele, urmând să adauge ulterior alte echipamente compatibile, fără a reface instalația electrică a casei.

O locuință mai eficientă nu înseamnă întotdeauna o renovare completă

Eficiența energetică a unei locuințe ne duce, de obicei, cu gândul la investiții mari: termoizolație, înlocuirea ferestrelor, sisteme moderne de încălzire sau panouri fotovoltaice. Sunt intervenții importante, dar nu sunt singurele modalități prin care putem îmbunătăți confortul de acasă. Uneori, contează și felul în care folosim elementele pe care casa le are deja. Un oblon coborât la momentul potrivit poate limita încălzirea unei camere în timpul verii. O jaluzea reglată corespunzător poate reduce disconfortul provocat de lumina puternică. Iar iarna, utilizarea adecvată a unor sisteme de umbrire poate contribui la reducerea pierderilor de căldură.

Economiile de energie depind, desigur, de mai mulți factori: orientarea ferestrelor, suprafața vitrată, tipul sistemului de umbrire, caracteristicile clădirii și modul de utilizare. Motorizarea nu garantează, în sine, o anumită reducere a facturilor, dar poate face mai simplă și mai consecventă folosirea acestor soluții. În plus, alimentarea solară a motoarelor elimină necesitatea unei conexiuni electrice dedicate, ceea ce reprezintă un avantaj practic în special pentru locuințele în care proprietarii nu își doresc lucrări suplimentare.

Confortul de acasă nu ar trebui să depindă de anotimp

Aceasta este și direcția campaniei „Exterior Shading – 4 Anotimpuri”, prin care Somfy România își propune să aducă în atenția proprietarilor soluțiile de umbrire exterioară cu motorizare solară și posibilitatea de a le integra într-o locuință inteligentă. Până la urmă, o casă confortabilă nu este doar cea în care avem temperatura potrivită vara sau iarna, ci și cea pe care o putem adapta mai ușor la nevoile noastre. Și, indiferent cât de mult se schimbă vremea de afară, acasă ar trebui să rămână locul în care ne simțim bine, în orice anotimp.

Articol susținut de Somfy