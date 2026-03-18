O centrală nucleară din Iran a fost lovită de un proiectil. Anunțul făcut de AIEA

Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită de un „proiectil” marți seara, dar nu au fost raportate daune aduse infrastructurii, a anunțat miercuri Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), transmite AFP.

„AIEA fost informată de Iran că un proiectil a lovit clădirea centralei nucleare Bushehr marți seara. Nu au fost raportate daune la centrală și nici răniți în rândul personalului”, a precizat agenția ONU cu sediul la Viena, pe contul său de X.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Directorul general al Agenției, Rafael Grossi, „reiterează apelul său la reținere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear”, a adăugat AIEA.

Centrala Bushehr, singura centrală nucleară operațională din Iran, are o capacitate de producție de 1.000 de megawați, ceea ce reprezintă doar o fracțiune din necesarul de energie electrică al țării.