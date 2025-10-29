O cerere a lui Trump refuzată de către Japonia. Prima întâlnire dintre președintele SUA și noul premier nipon

Noua şefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, i-a spus preşedintelui american Donald Trump în timpul primei lor întâlniri desfăşurate marţi că Japonia intenţionează să continue deocamdată să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, a declarat miercuri o sursă guvernamentală niponă citată de agenţia Kyodo, preluată de Agerpres.

Statele Unite au cerut Japoniei să pună capăt importurilor de energie ruseşti pentru a întări sancţiunile impuse Moscovei din cauza războiului lansat împotriva Ucrainei, început în 2022. La întâlnirea cu Trump de la Tokyo, Takaichi, care şi-a preluat funcţia pe 21 octombrie, a subliniat necesitatea de a cumpăra GNL produs în Rusia, invocând riscul unor penurii de energie pe plan intern dacă importurile ar fi oprite, a menţionat sursa.

În 2024, GNL-ul rusesc a reprezentat 8,6% din importurile totale ale Japoniei de astfel de combustibil, care este utilizat în principal pentru generarea de energie termică în oraşe. Gazul provine din proiectul energetic Sahalin 2 din Extremul Orient rus, în care două firme japoneze continuă să deţină participaţii, după ce gigantul petrolier britanic Shell PLC s-a retras în urma invaziei ruse din Ucraina.

Tokyo s-a confruntat cu critici în sensul că plăţile pentru GNL-ul rusesc ajută la finanţarea efortului de război al Moscovei, în timp ce Uniunea Europeană urmează să suspende complet astfel de achiziţii până la sfârşitul anului 2026.

Takaichi, conservatoare convinsă, este cunoscută ca împărtăşind o viziune de intransigenţă în diplomaţie şi securitate cu cel mai longeviv prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, care a fost asasinat în 2022. Abe, care a dialogat cu preşedintele rus Vladimir Putin, s-a întâlnit cu acesta de 27 de ori în timpul mandatului său, în încercarea de a rezolva o dispută teritorială, dar nu a făcut niciun progres.

Takaichi a moştenit problema nerezolvată privind insulele deţinute de Rusia şi revendicate de Japonia, în largul coastei Hokkaido, cunoscute sub numele de Teritoriile de Nord în Japonia şi Kurilele de Sud în Rusia şi care continuă să împiedice semnarea unui tratat de pace postbelic, mai aminteşte Kyodo.