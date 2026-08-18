O ciocnire dintre generații care nu a mai avut loc. Reportaj de la Nibiru, noua stațiune de pe litoralul românesc

„Trebuie să fim realiști. Costineștiul nu a fost gândit pentru 150.000 de turiști în același timp”, spune primarul Dumitru Jeanu, într-o discuție cu HotNews despre provocările pentru infrastructura localității, ridicate de noua stațiune de pe litoral, Nibiru. Edilul este, totuși, optimist, la fel ca turiștii, localnicii și întreprinzătorii cu care HotNews a vorbit la fața locului. „Trebuia să fie un loc ca ăsta pe litoral”, a spus unul dintre tinerii intervievați de HotNews.

Nibiru este un proiect privat, deschis în această vară, în care printre fondatori se numără și Selly, una dintre cele mai cunoscute vedete ale generației tinere.

Capacitatea Costineștiului este de 50.000 de turiști. După ce s-a deschis Nibiru, numărul turiștilor în weekend ajunge la 70.000 de persoane, a spus primarul.

Evenimentele din Nibiru sunt pentru toate vârstele, după cum a constatat la fața locului reportera HotNews.

Întâlnirea cu Nibiru, noua stațiune a litoralului românesc, este anunțată pe măsură ce te apropii de Constanța. Pe partea dreaptă a Autostrăzii Soarelui, poți să vezi panouri publicitare cu noul proiect de la malul mării, co-fondat de una dintre cele mai cunoscute vedete ale generației tinere, Andrei Șelaru, adică Selly.

Nibiru este un proiect sezonier care s-a deschis pe 16 iulie și se va închide pe 30 august. Informațiile oficiale spun că investiția este una privată, de 50 de milioane de euro a mai multor investitori, printre care casa de discuri Global Records și Andrei Șelaru.

„Este nevoie urgentă de o infrastructură cât mai adaptată”

La Nibiru se poate intra din două direcții: dinspre DN39, care leagă Constanța de Mangalia, și dinspre stațiunea Costinești, strada Henri Coandă. Intrarea dinspre șoseaua națională duce direct într-o parcare privată, ceea ce blochează tranzitul spre stațiune. Un turist cu care am stat de vorbă s-a plâns că traficul dinspre drumul național este „departe de a fi fluidizat”.

Faptul că stațiunea se blochează din cauza fluxului de turiști este recunoscut și de primarul din Costinești, Dumitru Jeanu. În dialog cu HotNews, el recunoaște că „este nevoie urgentă de o infrastructură cât mai adaptată”. Primăria, spune Jeanu, are în plan să facă încă un drum de acces din DN39.

Accesul dintre Costinești este mai ușor: la intrare, m-a întâmpinat o fântână în formă de sferă roz. Din partea cealaltă, vizitatorii sunt primiți de o figurină gonflabilă de zeci de metri înălțime în formă de astronaut – ambele sunt simboluri ale stațiunii.

Intrare Nibiru din Costinești / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Nibiru se deschide în fiecare după-amiază, la ora 17. Intrarea costă 25 de lei, dacă achiziționezi online de pe site-ul stațiunii, și 35 de lei, la ghișeele de la intrare. Copiii sub 5 ani și studenții au intrarea gratuită.

„Costineștiul era deja renumit pentru distracție”

Într-o zi de luni, la ora 19, am găsit în stațiune zeci de familii care se plimbau sau mâncau la terase. Toată lumea avea ceva de făcut, inclusiv copiii: unii le cereau părinților să le cumpere plușuri, alții voiau să fie pictați pe față.

Vizitatori pe promenada Nibiru / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

„Mie îmi place foarte cum arată aici, e foarte frumos”, îmi spune Mihail, în vârstă de 10 ani. Mama lui îmi traduce la ce se referă copilul: „E vorba de planete”.

Ioana și fiul său / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Doamna Ioana a venit împreună cu familia la Nibiru, însă nu este chiar atât de entuziasmată de noua destinație: „Costineștiul era deja renumit pentru distracție”, spune femeia.

Expoziția planetelor a prins rapid simpatia turiștilor care se înghesuie să facă fotografii acolo. Sunt opt planete, câte are sistemul solar, colorate în mod diferit.

Planetele de la Nibiru / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Din artera principală, care se numește „promenada Nibiru”, dai de restaurante, magazinul Lidl, un loc de joacă pentru copii, terenurile de padel și baschet, parcul de distracții, roata panoramică, magazinele de îmbrăcăminte și accesorii.

Pe scena centrală, în imediata apropiere a intrării din stațiune, au loc zilnic concerte ale artiștilor români, momente de teatru și alte festivități, gratuite. În ziua în care am ajuns noi la Nibiru, pe scenă au urcat Florian Rus, Antonia și Delia.

Central Stage / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Mai există alte două scene: Nibiru Arena – unde au loc festivalurile (de exemplu, Galaxia și Rock Days) și Berăria Nibiru – cu concerte live de muzică lăutărească, pop și manele. La festivaluri și berărie, evenimentele sunt contra-cost. La un concert al Georgianei Lobonț de la Berăria Nibiru, biletul era 99 de lei.

Câteva prețuri orientative

Cei 25 de lei pe care îi plătești să intri în Nibiru îi poți folosi ca voucher de băuturi, dacă achiziționezi biletul online, cu o zi înainte. O apă la jumătate de litru costă 13 lei, o doză de suc – 16 lei, un energizant – 19 lei, un shot de alcool – 14-20 de lei, un pahar cu băutură spirtoasă – 23 de lei, o bere – 18-24 de lei sau un cocktail fără alcool – 23 de lei.

Cocktailurile cu alcool au prețuri între 37 și 57 de lei, în funcție de băutură.

La mâncare, prețurile, orientativ, stau în felul următor: cu 20 de lei poți mânca o porție de cartofi prăjiți, cu 44 de lei o porție de macaroane cu brânză, o pizza cu 36 de lei sau un burger cu cartofi prăjiți cu 55 de lei.

„Sunt prețuri ca de aeroport”, spune, amuzată, o turistă care s-a recomandat Alina Popescu. A venit la Nibiru alături de doi prieteni, Luminița și Cristian. Toți trei sunt constănțeni și au în jur de 50 de ani. Spun că se bucură că un astfel de loc se află pe litoralul românesc.

Cristian, Alina și Luminița / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Unii se plâng de zgomotul prea puternic

I-am întrebat dacă au găsit și lucruri care nu le plac: „Probabil gălăgia pentru cei din jur”, spune Alina Popescu, în timp ce își aprinde o țigară. Luminița o completează: „Uite, cred că ar trebui niște umbrele, măcar la mese, unde mănânci. Dacă te prind 40 de grade în soare, e rău”.

Zgomotul este remarcat și de localnicii care stau într-un bloc lipit chiar de intrarea din stațiune. Mi-a explicat asta o femeie care stătea la unul din balcoanele imobilului: subiectul este dezbătut pe grupul de WhatsApp al locatarilor. Câțiva dintre vecinii săi s-au plâns, spune ea, de concertele care durează până dimineață.

Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Legat de zgomot „au avut control și de la Agenția de Mediu”

Primarul Costinestiului este la curent cu aceste nemulțumiri: „Noi i-am notificat pe organizatori să-și monteze panouri absorbante (n.r.- de zgomot). Am înțeles că au avut un control pe tema aceasta și de la Agenția de Mediu. Erau probe de sunet mai de dimineață, le-am transmis și acum acestea se fac după-amiaza, pentru că locatarii din acea zonă trebuie să aibă și ei măcar opt ore de liniște”.

„Aici sunt toate stilurile de muzică”

În jurul orei 22, din ce în ce mai multe grupuri de tineri își făceau apariția. Pe cei mai mulți dintre ei i-au văzut pe așa-numita „Fashion street”, strada unde sunt magazinele de haine și de accesorii. Pe băncile din mijlocul drumului, am stat de vorbă cu patru băieți.

I-am întrebat dacă sunt de părere că Nibiru este pentru toate categoriile de vârstă sau doar pentru cei tineri: „100% este pentru toate vârstele. Pentru că aici sunt toate stilurile de muzică și ai ce să faci: să te dai în tiribombe, să mănânci, să câștigi plușuri”, răspunde rapid Cristian.

Kevin, Nicu, Ștefan și Cristian / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

„Trebuia să fie un loc ca ăsta pe litoral”, a adaugat Ștefan. „E luni seară, puteai să te duci într-un club din stațiune, dar probabil este mai gol”, a spus și Nicu.

Cum se distrează turiștii în restul stațiunii

Am ieșit din Nibiru și m-am dus în inima Costineștiului să văd cum se distrează și „partea veche” a stațiunii. Am coborât de la Epava Evanghelia pe faleză, unde pe stânga se sparg valurile mării, iar pe dreapta se aliniază tarabele cu suveniruri. Se aude muzică și este agitație.

Pe contul de Instagram al Nibiru am văzut o postare care spunea: „bună seara și ne scuzați că am golit litoralul, dar au concert artiștii voștri preferați pe Center Stage în seara asta”. Știu că e marketing, dar am constatat că, cel puțin în Costinești, nu toată distracția se învârte în jurul Nibiru. E aproape ora 22:30 și sute de turiști de toate vârstele se plimbă, mănâncă sau se îndreaptă către cluburi.

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„La Office vine Tzanca!”, striga un băiat către grupul său de prieteni, după ce a văzut un afiș lipit cu anunțul concertului de manele de luni seară. La aproximativ doi kilometri de Nibiru, în fața clubului Office, se îngrămădeau zeci de persoane să intre, deși nu este menționată ora la care va începe show-ul. Intrarea costa 80 de lei.

Turiști care așteaptă să intre în club / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Alți turiști mergeau la Mega Discoteca Tineretului, unde femeile au intrarea gratuită luni seară, iar bărbații plătesc 30 de lei. Nu era anunțat vreun artist, ci un DJ care urma să mixeze muzică.

Și primarul Costineștiului consideră că Nibiru nu reprezintă o concurență pentru ce oferă deja stațiunea: „Luni dimineață, pe la 6:30 – 7:00 m-am întâlnit cu patronii unui club. Atunci plecau de la club, că doar altceva ce să facă la ora aia”.

„Să fim realiști: Costineștiul nu a fost gândit pentru asta”

Dumitru Jeanu, primarul Costineștiului / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În discuția pe care am avut-o cu primarul Dumitru Jeanu l-am întrebat ce înseamnă Nibiru pentru stațiune.

„Noi ne bucurăm că acești tineri au investit la noi în Costinești. Dar observ că atrag în fiecare seară mii de turiști din celelalte stațiuni. Datorită acestui proiect avem un sezon bun, per total, față de alți ani”, a răspuns el.

Un sezon bun se transpune în numărul de turiști care vizitează sau se cazează în Costinești, a explicat Jeanu. Primarul nu are toate datele pentru prima parte a sezonului 2026, dar spune că media de turiști a fost de 20-30.000 în timpul săptămânii, iar în weekend a ajuns până la 70.000 de persoane.

„150.000 de turiști într-o singură seară”

Capacitatea Costineștiului este de 50.000 de turiști, spune edilul. Vârful a fost atins în timpul festivalului „Beach, Please”, când într-o singură seară au fost înregistrați 150.000 de participanți.

„Trebuie să fim realiști. Costineștiul nu a fost gândit pentru 150.000 de turiști în același timp. Și de aici am început să învățăm de la an la an și să luăm niște măsuri pe care, poate în prima fază, nu le-au înțeles toți. Nici măcar cetățenii noștri: sensurile unice, de pildă. Dar de la an la an s-a circulat mai bine. Fără ajutorul instituțiilor statului și fără poliție, în special jandarmeria, nu ne-am fi descurcat”, a explicat primarul în dialog cu HotNews.

Numărul mare de turiști fost confirmat și de trei manageri cu care am stat de vorbă la Costinești. Cazările pe care aceștia le administrează sunt în imediata apropiere de Nibiru și recunosc că proiectul le-a adus mai mulți clienți.

Două milioane de lei la bugetul local

L-am mai întrebat pe Dumitru Jeanu ce venituri estimează că va aduce noul proiect bugetului local.

„Dacă anul trecut am avut doar din biletele de la „Beach, Please” undeva la 500.000 de lei, cei 1% (n.red.: din vânzarea de bilete), anul acesta cu Nibiru cred că vor fi 1.500.000 de lei, cel puțin partea de pe bilete.

Dacă adunăm și cu taxele de autorizare de la vendori ajungem la două milioane, la un calcul scurt, din bilete și din autorizare. Plus că sunt și taxe și impozite, pentru că firmele mari sunt înregistrate aici, în Costinești”, a explicat primarul.

Valsuri pe Delia și horă pe Nicu Paleru

M-am întors la Nibiru aproape de miezul nopții. De la intrare se auzea vocea live a cântăreței Delia, care interpreta piesa „Cine m-a făcut om mare”. Spectatorii cântau și dansau împreună cu artista.

Foto: Alexandra Nistor / HotNews

A urmat piesa „Analog”, iar agitația s-a oprit. Adulții s-au luat de mâini, iar părinți și-au strâns copiii în brațe. Fredonau versurile și dansau lent.

Un pic mai departe de concertul Deliei, într-un spațiu liber plasat între restaurante, se auzea muzică de petrecere. În fața DJ-ului se formase o mare horă, pe o melodie celebră la petrecerile românești: „Eu beau vin cu borcanu”, de Nicu Paleru.

O doamnă se grăbea să-i dea soțului ei geanta de pe umăr și cămașa pe care o avea strânsă la șold. „Haide, haide, că vreau să mă prind în horă!”, spunea ea.

Mă gândesc că în astrologia babiloniană, Nibiru era un corp ceresc, uneori asociat cu planeta Jupiter. În teoriile conspirației însă, Nibiru a ajuns să reprezinte o planetă care, la un moment dat, se va ciocni cu Pământul, provocând Apocalipsa.

Deocamdată, din ce am văzut la Costinești, „ciocnirea” dintre generații nu a mai avut loc. Pare că e loc pentru toată lumea aici. De aceea nu e bine să crezi în „apocalipse”.