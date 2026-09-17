„O clientă mi-a cerut franciză și m-a bufnit râsul, că nu știam ce înseamnă. Am căutat pe Google”. Cum s-a născut fenomenul 5 to go

În 2015, când o clientă a intrat într-una dintre primele cafenele 5 to go și i-a spus lui Lucian Bădilă că vrea o franciză, cofondatorul afacerii nici nu știa exact ce înseamnă termenul.

A căutat pe Google, a văzut McDonald’s și Starbucks și i-a cerut femeii să revină a doua zi. Astăzi, 5 to go are peste 800 de puncte de vânzare, iar compania a fost evaluată la circa 30 de milioane de euro în tranzacția prin care două fonduri de investiții au preluat pachetul majoritar.

Lucian Bădilă a povestit, la cea mai recentă ediție I Love Failure, cum s-a născut afacerea alături de Radu Savopol și cât de diferit ar fi putut arăta traseul său dacă cei doi nu s-ar fi reîntâlnit în iarna lui 2014.

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