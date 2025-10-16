O companie a emis din greșeală 300 de trilioane de dolari în criptomonede, de 10 ori cât PIB-ul anual al SUA

Paxos, partenerul pentru blockchain al companiei PayPal, a emis din greșeală criptomonede în valoare de 300 de trilioane de dolari miercuri, într-un incident pe care compania l-a descris drept „o eroare tehnică”, relatează CNBC.

Observatorii pieței au remarcat injecția uriașă de criptomonede PayPal PYUSD pe Etherscan – o platformă de explorare și analiză crypto. PYUSD este o așa-zisă „stablecoin”, o criptomonedă a cărui preț de tranzacționare este legat de dolar sau alte active pentru a evita oscilațiile extreme care caracterizează majoritatea monedelor digitale.

Paxos a emis din greșeală aceste criptomonede în cadrul unui transfer intern, înainte de a „identifica imediat eroarea și de a arde excesul de PYUSD”, a precizat compania într-o declarație publicată pe rețelele sociale.

„A fost o eroare tehnică internă. Nu a existat nicio breșă de securitate. Fondurile clienților sunt în siguranță. Am remediat cauza principală”, a adăugat compania. PayPal nu a răspuns solicitării de comentarii în afara orelor sale de lucru.

Tranzacțiile de pe Etherscan au arătat că greșeala a fost corectată după aproximativ 20 de minute.

Compania a emis mai mulți bani decât e PIB-ul planetei

PYUSD este promovată ca o monedă stabilă ancorată la dolarul american, susținută integral de depozite în dolari SUA, titluri de trezorerie americane și alte echivalente în numerar. Prin urmare, PayPal afirmă că tokenurile pot fi răscumpărate oricând pentru dolari americani într-un raport de 1:1.

Totuși, eroarea tehnică scoate în evidență faptul că această ancorare la dolar este garantată de PayPal și de rapoartele sale independente de atestare, nu legată în mod intrinsec de procesul de emitere a monedei stabile.

Nu există suficienți dolari în circulație la nivel global pentru a susține 300 de trilioane de PYUSD – sumă care ar necesita teoretic mai mult decât dublul Produsului Intern Brut total estimat al lumii. Suma este de asemenea de 10 ori mai mare decât PIB-ul SUA în anul 2025, estimat de FMI la 30,5 trilioane de dolari.

Eroarea Paxos survine într-un moment în care monedele stabile devin tot mai utilizate, fiind adoptate de un număr tot mai mare de bănci și platforme de plăți.

În prezent, PYUSD este a șasea cea mai mare monedă stabilă din lume, cu o capitalizare de piață de peste 2,6 miliarde de dolari, potrivit datelor de pe CoinMarketCap.