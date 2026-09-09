O companie dezvăluie racheta proiectată pentru un război cu China, cu rază mare de acțiune și fabricație în masă

Covenant Industriei, un startup american din domeniul apărării, a prezentat miercuri o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune și capacitate mare de încărcătură, despre care afirmă că poate fi produsă rapid în serie și la un cost relativ redus. Covenant spune deschis că arma a fost proiectată pentru eventualitatea unui război cu China, relatează Reuters.

Prezentarea făcută de Covenant, după doi ani de dezvoltare, coincide cu eforturile SUA și ale aliaților săi de a-și reface stocurile de rachete de precizie și cu rază lungă de acțiune după ce războiul împotriva Iranului a epuizat rezerve esențiale de armament.

Noua armă dezvoltată de Covenant, pe care compania a numit-o „Anthem”, este o rachetă de croazieră lansată de la sol, care transportă o încărcătură utilă de peste 200 kg.

Într-un conflict, aceasta ar fi utilizată în volume mari, pentru a opera împreună cu alte rachete cu rază lungă de acțiune, precum racheta de croazieră Tomahawk, cu o rază de acțiune de 1.000 de aproximativ 1.600 de kilometri (produsă de divizia Raytheon a companiei RTX), precum și Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) de la Lockheed Martin. Aceasta are o rază de acțiune de aproape 1.000 de kilometri.

O rachetă care să concureze cu cele ale marilor companii americane de armament

Michael Kaufman, cofondatorul și directorul general al Covenant, a declarat într-un interviu acordat Reuters că armele comparabile produse de cei mai mari contractori americani din domeniul apărării „sunt fabricate în cantități mici, la prețuri foarte mari”.

„Prin urmare, ne-am propus să schimbăm acest lucru”, a subliniat el.

Compania fondată în 2024 a atras investiții de puțin peste 250 de milioane de dolari de la investitori individuali, precum și fonduri de investiții. Ea a atras un sprijin puternic în special din partea unor investitori din Silicon Valley.

Covenant are în prezent peste 200 de angajați în Statele Unite, Germania și Israel.

Racheta „Anthem” este propulsată la decolare de un motor-rachetă cu combustibil solid, iar pentru zborul de croazieră folosește un motor cu reacție alimentat cu combustibil greu. Covenant afirmă că a efectuat în ultimul an peste 200 de zboruri de testare ale rachetei.

Compania vrea să producă mii de rachete „Anthem” în fiecare an

Directorii de la Covenant afirmă că racheta a fost concepută având în vedere în special regiunea Pacificului. „Am conceput-o având cu gândul la un eventual conflict cu China”, a declarat pentru Reuters Abby Denburg, președinta Covenant.

Planificatorii militari își imaginează utilizarea unor arme lansate de la sol, concepute pentru a apăra insule aliate aflate în apropierea Chinei, precum Filipinele, fără a depinde de aeronave cu echipaj uman sau de grupuri navale de atac.

Covenant vizează un preț de ordinul sutelor de mii de dolari pentru fiecare rachetă odată ce producția va ajunge la capacitate maximă. Compania are deja comenzi în valoare de aproximativ 150 de milioane de dolari și se așteaptă să înceapă să genereze venituri în 2027, pe măsură ce livrările vor crește.

Un client internațional urmează să înceapă să primească rachete „Anthem” produse în Germania până la sfârșitul acestui an, în timp ce livrările către armata SUA sunt așteptate să înceapă în 2027, potrivit directorilor companiei.

Fabrica Covenant din Dallas, cu o suprafață de 9.750 de metri pătrați, își va deschide porțile miercuri și se estimează că va ajunge la o capacitate de producție de 5.000 de rachete pe an.

Covenant operează o unitate de dimensiuni similare în Saxonia, Germania, care va avea de asemenea o capacitate de 5.000 de unități pe an. O unitate mai mică din nordul Israelului va produce 2.000 de unități pe an.